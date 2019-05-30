Eskişehirspor Kulübünün olağanüstü genel kurulu yapıldı - ESKİŞEHİR
- Olağanüstü genel kurulDAN DETAYLAR - Kulübün yeni başkanı Osman Taş'ın tebrikleri kabulü - Kulübün yeni başkanı Osman Taş'ın konuşması - Tek listeyle gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa Osman Taş seçildi - Kulübün yeni başkanı Osman Taş:"Elimden geldiği kadar Eskişehir 'e ve Eskişehir spor'a hizmet vereceğim"ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehir spor'un olağanüstü kongresinde başkanlığa Osman Taş seçildi.Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını Bilge Kosbatur üstlendi. Tek listeyle gidilen seçimde, başkanlık görevine Osman Taş getirildi. Taş, seçimin ardından yaptığı konuşmada, kamuoyunda yakından tanınmadığını belirterek, kendisine karşı ön yargılı olunmamasını istedi. Eskişehir spor'un artık önüne bakacağını ifade eden Taş, şöyle konuştu:"Biz Eskişehir li, Eskişehir sporlu'yuz. Eskişehir spor bir markadır. Kimsenin dilencisi değildir. Yeni yönetimimizin birçok projesi var. Bu projeleri hayata geçireceğiz. 1965'te Almanya'ya göç eden babam, bize Eskişehir 'i unutturmadı. Bunun için çok mutluyum. Elimden geldiği kadar Eskişehir 'e ve Eskişehir spor'a hizmet vereceğim. Bize bu imkanı veren Eskişehir spor camiasına teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin."Konuşmanın ardından Taş, başkanlık mazbatasını divan başkanı Kosbatur'dan aldı.
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