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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Eskişehirspor, Hakan Aslantaş ile sözleşme imzaladı

Eskişehirspor, Hakan Aslantaş ile sözleşme imzaladı

Hakan Aslantaş'tan detaylar

İmza Töreni Devre Arası Teknik Direktör Forma Rektör 

-Halil Ünal'ın ve Hakan Aslantaş'ın konuşması
-İmzaların atılması
-Genel detaylar

- - Hakan Aslantaş 2 yıl Eskişehirspor forması giyecek- Eskişehirspor'un yeni transferi Hakan Aslantaş:- "İstediğim bir yerdeyim" ESKİŞEHİR

- Yeni sezon için kadrosunu oluşturmaya devam eden . Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine; Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, Sportif Direktör İzzet Erdoğan, Hakan Aslantaş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
İmzalanan sözleşme ile Aslantaş en az 2 yıl Eskişehirspor formasını taşıyacak. İmza töreninde konuşan Başkan Halil Ünal, "Eskişehirspor Kulübü 2018-2019 futbol sezonuna tek bir hedefle çıkıyor. Şampiyon olmak ve o denen Süper Lig'e çıkmak. Buna bizler çok inandık ve bu işe inanan en değerli futbolcuları kadromuza katmaya çalışıyoruz. İşte Hakan Aslantaş onlardan bir tanesi. Hakan ile Süper Lig'de olduğumuz dönemlerde bir flörtümüz söz konusuydu. Ama nişanlı kaldık ve bir nikah yapamadık. Kendisinden kaynaklandı. İşte bazen kader ve şartlar insanları buluşturuyor. Hakan bugün imzayı atıyor. Birçok şeyi konuştuk ve paylaştık kendisiyle, sağolsun 1+1 yani 2 yıllık bizim oyuncumuz. Ama hep hayalimiz 2 yılda Süper Lig inşallah. Onu da hep beraber başaracağız. Bu transferlerimizin arkası ayın 20'sine kadar devam edecek. Hakan da inşallah bize hayırlı olacak. İnşallah başarılarla dolu uzun yıllara bu sözleşmeleri uzatmak da nasip olur" dedi.
Aslantaş: "Elimden geleni yapacağım" 33 yaşındaki tecrübeli sağ bek Hakan Aslantaş ise, "İstediğim bir yerdeyim. Alışmama ve araştırmama gerek yoktu çünkü defalarca deplasmana geldim. Her durumda seyircinin bu takımı nasıl desteklediğini canlı gördüm. Bunun için çok araştırmaya gerek duymadım. Eskişehir bir futbol şehridir. Bu benim için önemliydi. Çok mutluyum ve başarılı olmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.
Hakan Aslantaş'ın futbol kariyeri Hakan Aslantaş futbol'a 7 yaşında bir köy takımı olan TSV Raidwangen takımında başladı.
Burada geçen 3 sezonun ardından 1995 yılında ise FV 09 Nürtingen takımına transfer oldu. Daha sonra ise 2. Bundesliga takımı olan SV Stuttgarter Kickers altyapısına geçti. Bir süre sonra VfB Stuttgart takımının altyapısına transfer oldu. 2004 yılında ise Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği formasını, 2005 yılında Malatyaspor formasını kiralık olarak giydi. 2006'da tekrar Gençlerbirliği'ne dönerken, 2007 sezonunun ilk yarısı ise kiralık olarak Hacettepe forması giymişti. 2007-09 yılları arası yine Gençlerbirliği forması giyen Aslantaş, 2009-10 sezonu için Kayserispor'a transfer olmuştu. 2010-11 sezonu için Konyaspor'la anlaşan Aslantaş, 2011-12 sezonunun devre arasında 400 bin euro bonservis bedeli karşılığında Bursaspor'a transfer oldu. 42 karşılaşmada yeşil-beyazlı formayı giyen Aslantaş, 2013-14 sezonunda teknik direktörlüğe Christoph Daum'un gelmesiyle şans bulamadı. Kadro dışı kalan ve bir süre A2 takımla idmanlara çıkan Aslantaş, A2 takımıyla ise 1 maça çıktı. O sezon ligde forma şansı bulamayan Aslantaş'ın devre arasında sözleşmesi feshedildi. Hakan devre arasında futbola resmen başladığı Gençlerbirliği'ne transfer olmuştu. Son olarak Karabükspor formasını terleten Aslantaş, 2 yıl Eskişehirspor formasını giyecek.
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