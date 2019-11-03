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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Eskişehirspor evinde nefes aldı

Eskişehirspor evinde nefes aldı

Coşkun Demirbakanın basın toplantısı

- - Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşun Demirbakan:- "Bundan önceki maçlarda dramatik mağlubiyetler aldık" ESKİŞEHİR

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- Eskişehirspor evinde Osmanlıspor'u 3-2 yenerek 5 hafta sonra rahat bir nefes aldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan takımın yönetimsiz olduğunu ve zor şartlarda maça çıkmalarına rağmen galip geldiklerini söyledi.

Son günlerde kulüp içindeki sıkıntılar ile uğraşan ve yönetimi istifa eden Eskişehirspor, Osmanlıspor karşısında aldıkları galibiyet ile adeta rahat bir nefes aldı. Ligde ikinci galibiyetini alan Eskişehirspor’da maçın ardından konuşan Teknik Direktör Demirbakan, bundan önceki maçlarda dramatik mağlubiyetler aldıklarını söyledi.

Demirbakan, "Skor olarak rakiplerin üstün olmasına rağmen bundan önce oynadığımız müsabakalarda kaybettik. Bundan önceki maçları da kazanabilirdik. İzliyorsunuz nasıl oyun oynayıp kaybettiğimizi. Bir tweet atmıştım. Taraftarlarımız duyarlılığını gösterdi. Biliyorsunuz şu anda kulüp yönetimsiz. Yönetim istifa etti. Zor şartlarda maça çıktık. Emniyet müdürümüze de teşekkür ederim. Çok destek oldu bu süreçte. Bundan sonrada destek olacağını söyledi.

Gerçekleşecek olan kongrede de inşallah Eskişehirspor’a yakışır bir yönetim teşekkül eder ve bu süreci kazası bir şekilde atlatırız" ifadelerini kullandı.
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