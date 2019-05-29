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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eskişehirspor’da başkan adayı Osman Taş’tan kongre öncesi açıklama

Eskişehirspor’da başkan adayı Osman Taş’tan kongre öncesi açıklama

Eskişehir Kulübü başkan adayı Osman Taş'ın konuşması

Başkan Adayı Yurt Dışı Basın Toplantısı Olağanüstü Kongre Basın Mensupları 

-Düzenlenen toplantıdan detaylar

- - "İlk hedefimiz elimizde olan futbolcuların maaşlarını ödeyip kadroyu elimizde tutmak"- "Fuat Çapa ile görüştüm" ESKİŞEHİR

- Geçtiğimiz günlerde Eskişehirspor Kulübü başkan adaylığını açıklayan Osman Taş, gerçekleşecek olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Kongresi öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Osman Taş, başkan olarak seçildiği takdirde mevcut kadroyu koruyacaklarını ve Fuat Çapa ile takımı çalıştırması için yeniden anlaşmaya çalışacaklarını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ligde kalmayı garantilemesinin ardından taraftarın baskısı üzerine olağanüstü kongre kararı almıştı. Geçtiğimiz hafta yapılması planlanan kongre yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 30 Mayıs Perşembe gününe ertelenmişti. Başkan adaylığını açıklayan Osman Taş, kongreye bir gün kala basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçilirse mevcut kadroyu koruyup takıma takviye yapmak istediklerini belirten Osman Taş, "Bizim ilk hedefimiz mevcut elimizde olan futbolcuların maaşlarını ödeyip, kadroyu elimizde tutmak. Çocukların hepsinin bu durumdan, sağ olsunlar bekliyorlar. Kadromuz aslında çok güzel. Tabii ki eksiğimiz var ama biz ilk etapta elimizdeki kadroyu tutup borçları ödemek istiyoruz. Bunu da Allah izin verir başkan olursam cuma gününden itibaren söz verdiğimiz gibi sözümüzü yerine getiririz. Zoru seven bir insanım kolay olsa bu işi herkes yapar. Allah’ta nasip ederse inşallah hayırlısı olur" dedi.
"Fuat Çapa ile görüştüm" Fuat Çapa ile görüştüğünü ve başkan seçilirse tekrar görüşeceğini aktaran başkan adayı Taş, "3 gün önce Fuat Çapa ile görüştüm. Cuma günü tekrar oturup konuşacağız. Şu an yurt dışında zaten illaki Fuat hocayla görüşeceğiz. Onun çok emeği var" diye konuştu.

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