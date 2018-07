Eskişehir Atatürk Stadyumu'na veda ediliyor

-Konuşmalar

- Eskişehir'de 1953 yılından bu yana hizmet veren tarihi Atatürk Stadyumu'na bugün veda ediliyor. Yıkılarak yerine Millet Bahçesi yapılacak 65 yıllık stadyum için veda programı düzenleniyor. 14 bin 950 kişilik kapasiteye sahip emektar stadyumda son olarak Eskişehirspor'un efsane oyuncuları, basın mensupları ve il müdürleri arasında bir maç gerçekleştirilecek. Bu tarihi anı kaçırmak istemeyen binlerce kişi kapalı tribünü doldururken, Es-Es Bando konuşmalar öncesinde mini bir konser verdi. Son maç öncesinde Eskişehirspor tarihinin en önemli oyuncularından Fetih Heper bir konuşma yaptı. Stattaki hatıralarından bahseden Heper, "Ben bunu kapanış olarak görmüyorum. Bu yeniden doğuştur. Biz 1965 yılında burada doğduk. Ondan öncesinde kapı aralarından kaçak maç seyretmeye gelirdik. Sonra ağabeylerim futbol oynamaya başladılar. Sonra bende bedavacı olarak maçlara girmeye başladım. Burada ilk maçımız Kasımpaşa ile yapıldı. Çimler uzun ve kesilmemiş. Biz Şeker Stadyumu'nda oynamak için yalvardık ama yöneticiler burada oynatmak istedi. Biz çıktık maça ama öldük. Koş koş zorlandık ama Eskişehirspor için helal olsun öldüysek. Güzel bir stadyum kazandık. Ne güzel harika bir tesis kazandırdık Eskişehir'e ama bir de paraları bulup bir adını koyabilsek. Burası bir spor mabedidir. Burada herşey oldu, ağladık, sevindik, yenildik, kazandık. Ama inşallah bundan yeni stadyumunda yeni Eskişehirspor çok başarılı olur" dedi.

"Eskişehirspor her şeyiyle Süper Lig'e layıktır" Fethi Heper'in ardından konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, emektar stat hakkına bilgiler verdi. Acısı ve tatlısıyla bir dönemin geride kaldığını belirten Vali Çakacak, "Eskişehirimize 33 bin kişilik modern bir stadyum kazandırılmasından sonra, yıllarca Eskişehir'e, spora ve Türkiye'ye emek veren Atatürk Stadyumumuz Millet Bahçesine dönüşecek. Stadyum tarihe karışmadan önce Eskişehirsporumuzun efsane futbolcuları ile hatıra maçı yapmak istedik. Ben protokolde olacaktım ama sahaya çıkmayı istedim. Tarihi günde bu fotoğrafta olmak ayrıcalıktır diye düşündüm. İnşallah gol atacağım. Bu stadyum futbolda bir son olabilir ama inşallah Eskişehirspor için bir başlangıç olur. Eskişehirspor çünkü her şeyiyle Süper Lig'e layıktır. İnşallah nice güzel başarıları hep beraber görürüz. Seyircimiz yine her zaman olduğu gibi bugünde muhteşem" diye konuştu.

"Federasyon milli maçları Eskişehir'e vermek için yüreklendi" Son konuşmayı yapan AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, "Bu yeni bir sayfanın açılışı çünkü burada sayfa kapanmıyor. Cumhurbaşkanımızın müjdesinden sonra inşallah burası ilk açılan Millet Bahçesi olacak. Buradan bir meçhule gitmiyoruz. Çok güzel bir stada gidiyoruz. İnşallah yeni stadımızda da taraftarımızla birlikte Eskişehirspor yeni başarılara koşacak. Taraftarımızın yeni stadın öyle bir hakkını verdi ki, federasyon milli maçları Eskişehir'e vermek için yüreklendi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" şeklinde konuştu.