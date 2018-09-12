Eski milli futbolcular gençlerle buluştu - ÇORUM

- Oğuz Çetin, Hami Mandıralı, Ali Gültiken ve Ergün Penbe'nin Valilik ziyaretinden detay - Panelin düzenlendiği salondan görüntü - Futbolcular Oğuz Çetin, Hami Mandıralı, Ali Gültiken'in açıklamalarıEski milli futbolcular, Çorum 'da gençlerle buluştu - Proje kapsamında Oğuz Çetin, Hami Mandıralı, Ali Gültiken ve Ergün Penbe, Çorum 'da gençlerle bir araya geldiÇORUM (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında Çorum 'a gelen eski milli futbolcular, gençlerle bir araya geldi. Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen panele eski milli futbolcular Oğuz Çetin, Hami Mandıralı, Ali Gültiken ve Ergün Penbe katıldı. Panelde gençlere tecrübe ve anılarını anlatan futbolcular, soruları da yanıtladı.Oğuz Çetin, Türk futbolunun çok büyük sorunları bulunduğunu belirterek, "Bütün kulüpler özellikle mali açıdan zor durumda. Fenerbahçe de zor şartlar altında bulunuyor. Her ne kadar zor şartlar altında olsa bile Sayın Ali Koç'un başkan olması, Fenerbahçe'ye yeni bir heyecan getirdi. İlk dört maçta üç yenilgi almış olsak bile önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe'nin adım adım puanları toplayacağını ve şampiyonluk yarışına gireceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.Hami Mandıralı da Trabzonspor'un iyi bir kadroya sahip olduğunu ancak çok fazla sorunu bulunduğunu dile getirdi.Trabzonspor'un kadro kalitesiyle şampiyonluğa oynayabileceğinin altını çizen Mandıralı, "İnşallah Trabzonspor şampiyon olur ancak bu 'inşallah' ile olmuyor. Çok çalışmak lazım. Herkesin şampiyonluğa inanması lazım. Taraftarın, yöneticilerin, oyuncuların, herkesin inanması lazım. O zaman neden olmasın. Çünkü iyi bir kadrosu var." ifadelerini kullandı.Milli takımın başında yerli teknik direktör bulunması gerektiğini düşündüğünü aktaran Mandıralı, "Milli takım başarılarımızı hep yerli hocalarla gerçekleştirmişiz. Sayın Lucescu'nun futbol kariyerini yorumlamam ne kadar doğru olur bilmiyorum. Başarılı biri ama yaş olarak bence ülke futbolu için uygun değil. Çok başarılı bir insan ancak milli takımımızın yerli teknik direktörlerle çok daha başarılı olduğunu gördük." şeklinde görüş belirtti. Oğuz Çetin, Hami Mandıralı, Ali Gültiken ve Ergün Penbe, söyleşi öncesi Çorum Valisi Necmeddin Kılıç ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca'yı da makamlarında ziyaret etti.