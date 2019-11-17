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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Eski milli futbolcu Oğuz Çetin’in babası Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Eski milli futbolcu Oğuz Çetin’in babası Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Görüntü merkeze: SAKARYA_OĞUZ_ÇETİN_BABA_CENAZE koduyla geçiliyor.

Milli Futbolcu Milli Takım Teknik Direktör Cenaze Namazı Futbol Yorumcusu 

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-Cenazeden görüntüler

- - Oğuz Çetin’i cenazede spor camiası yalnız bırakmadı SAKARYA

- Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden sorumlu milli takımlar koordinatörü ve eski milli futbolcu Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine spor camiasından Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen’de katıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden sorumlu milli takımlar koordinatörü ve eski milli futbolcu Oğuz Çetin'in Sapanca ilçesinde yaşamakta olan 81 yaşındaki babası Nihat Çetin bir süredir rahatsızdı. 2 gün önce evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Nihat Çetin’in cenazesi öğle saatlerinde Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan Rüstempaşa Camii’ne getirildi.
Çetin’in cenaze törenine aile yakınları ile birlikte; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, spor camiasından eski Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktörler Aykut Kocaman, Yılmaz Vural, eski Fenerbahçe futbolcusu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, spor camiasından çok sayıda isim ve sevenleri katıldı.
Nihat Çetin’in cenazesi, öğle namazına müteakip Rüstempaşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Sapanca Merkez Kemer Mezarlığında toprağa verildi.

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