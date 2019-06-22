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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Eski halı ve kilimlerle kendi 'halı saha'larını yaptılar - YOZGAT

Eski halı ve kilimlerle kendi 'halı saha'larını yaptılar - YOZGAT

Eski halı ve kilimlerle kendi "halı saha"larını yaptılar - YOZGAT - Çocukların evlerden eski halı ve kilimleri getirmesi - Halı ve kilimlerin sahaya serilmesi - Çocukların futbol oynaması - Çocuklarla röportaj - Mahalle sakini Abdulkadir Özer ile röportajEski halı ve kilimlerle kendi "halı saha"larını yaptılar - Yozgat 'ta çocuklar, futbol oynamak için mahalledeki boş arsaya evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" yaptı - Çocuklardan Arda Açıkgöz: - "Oyun oynarken düşünce halılardan dolayı yaralanmıyoruz. Yağmur yağarsa halıları topluyor, yağmur kesilince tekrar seriyoruz. Belediyeden, burayı halı saha yapmasını istiyoruz" - Mahalle sakinlerinden Abdulkadir Özer: - "Burası taşlı bir yerdi, çocuklar taşları temizledi, biz de elimizden geldiğince yardım ettik, kazma, kürek, el arabası verdik. Kendi imkanlarıyla saha yaptılar"YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat 'ta bir grup çocuk, evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" görünümü vermeye çalıştıkları mahalledeki boş arsada futbol oynuyor. Yozgat 'ta yaz tatiline giren öğrenciler, futbol oynamak ve boş vakitlerini değerlendirmek için mahallede bulunan boş arsayı büyüklerinin de yardımıyla temizleyip düzenledi.
Taşlardan kale direkleri yapan çocuklar, zemini sert arsada düşüp yararlanmamak için etraftan topladıkları ve evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek kendilerine "halı saha" yaptı.Çocuklardan Arda Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boş arsaya daha önce araç park edildiğini belirterek, "Belediye kaldırım yapınca araçlar park yapamadı, biz de burasını düzenleyip kendimize futbol sahası yaptık. Daha sonra da evden getirdiğimiz halıları sererek kendimize halı saha oluşturduk." dedi.
- Halı veya çim saha talebiAçıkgöz, futbol oynadıkları alanın eve yakın olmasından dolayı oyun oynamak için ailelerinden daha rahat izin aldıklarını belirterek, "Oyun oynarken düşünce halılardan dolayı yaralanmıyoruz. Yağmur yağarsa halıları topluyor, yağmur kesilince tekrar seriyoruz. Belediyeden, burayı halı saha yapmasını istiyoruz." diye konuştu.
Sekizinci sınıfa geçen Emirhan Kapusuz da futbol oynadıkları alanın boş bir arsa olduğunu, temizleyip, kale kurduklarını dile getirdi.Mehmet Emin Bozkurt ise halıların arasında boşluklar olduğunu o boşlukları da kapatacaklarını anlattı.Mahalle sakinlerinden Abdulkadir Özer (65) de torunu ve arkadaşlarının okullar tatil olduktan sonra başka yerlere gitmediklerini, kendi yaptıkları sahada futbol oynadıklarını aktararak bu sayede çocukların gözlerinin önünde bulunduğunu ifade etti.
Özer, çocukların oynaması için mahallelerinde güzel bir çim veya halı sahaya ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Burası taşlı bir yerdi, çocuklar taşları temizledi, biz de elimizden geldiğince yardım ettik, kazma, kürek, el arabası verdik. Kendi imkanlarıyla saha yaptılar. Medeni cesaretleri var, güzel top da oynuyorlar, boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Temin ettikleri halıları serdiler, biz de çocukları destekliyoruz, zaman zaman gelip oyunlarını izliyoruz."

Futbol Sahası Muhabir Cesar Kullar Öğrenciler 

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