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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Eski futbolcular gösteri maçı yaptı - SAKARYA Video

Eski futbolcular gösteri maçı yaptı - SAKARYA Video

- Futbolcuların adlarının anons edilmesi - Havai fişek gösterisi - Futbolcuların sahaya çıkması - Karşılaşmadan kesit - Karşılaşmayı izleyenler - Skor tablosu - Taraftarın futbolcularla fotoğraf çekmesiSAKARYA (AA) - Sakarya 'da düzenlenen Geleneksel Gazi Metal 30. Sakarya Olgunlar Futbol Turnuvası'nın açılışında, eski futbolcular gösteri maçı yaptı.Adapazarı Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sahasında 53 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın açılış töreninde konuşan okul müdürü ve turnuva sorumlusu Mithat Şahin, 1986 yılında dönemin Sakarya Gazetesi'nin ortaya koymuş olduğu bir fikirle başlatılan olgunlar turnuvasının bu yıl 30'uncusunu organize ettiklerini söyledi.

Tören sonrasında şöhretler karmasında yer alan futbolcular 54 numaralı Sakarya spor formaları ile sahaya çıktı. Tuncay Şanlı'nın kaptanlığında Veysel Beşik, İbrahima Yattara, Semavi Uzun, Mahmut Hanefi, Anıl Abonoz, Mehmet Akyüz ve Adem Cebeci'den oluşan "Şöhretler A" takımı, Ümit Karan kaptanlığında Serdar Kulbilge, Mert Korkmaz, Emre Aşık, Hamit Altıntop, Hasan Kabze, Abdurrahman Dereli, Murat Hacıoğlu ve Hakan Ünsal'dan oluşan "Şöhretler B" takımı ile karşılaştı.Karşılaşmayı "Şöhretler A" takımı, 7 - 6 kazandı.Gösteri maçının ardından futbolcular, maçı izlemeye gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.Karşılaşmayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya milletvekili adayı Kenan Sofuoğlu ve çok sayıda sporsever izledi.Turnuva yaklaşık 2 ay sürecek.

Açılış Töreni Forma Milletvekili Okul Müdürü Eski Futbolcu 

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