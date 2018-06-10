Eski Fenerbahçeli futbolcu Vokrri son yolculuğuna uğurlandı - PRİŞTİNE
: - Eski Fenerbahçeli futbolcu Fadil Vokrri'nin cenazesinden detaylar - Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Vokrri'nin cenazesine Kosova lı üst düzey yetkililer katıldıPRİŞTİNE (AA) - Kosova Futbol Federasyonu Başkanı ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fadil Vokrri, son yolculuğuna uğurlandı.Başkent Priştine'de düzenlenen cenaze törenine Vokrri'nin ailesinin ve arkadaşlarının yanı sıra Başbakan Ramush Haradinaj, Meclis Başkanı Kadri Veseli, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile futbol dünyasından temsilciler katıldı. Cenaze törenin öncesinde, iki paraşütçü, Fadil Vokrri'nin fotoğrafının yer aldığı "Nur içinde yat efsane" yazılı afişle alana iniş yaptı.Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin aldığı kararla, Fadil Vokrri'nin vefatı nedeniyle bugün ülkede yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi. Mecliste ise Vokrri'ye saygı ve anma töreni ile özel oturum düzenlendi. Oturumda söz alan Başbakan Haradinaj, Vokrri'nin Kosova için büyük anlam ifade ettiğini belirtti. Vokrri, kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetmişti.15 yaşında futbol kariyerine başlayan Vokrri, Priştine, Partizan gibi takımların yanı sıra Fransa'da Nimes, Bourges, Montlucon ve Fenerbahçe formasını giydi. Yugoslavya Milli Takımı'nda da görev alan Vokrri, 2008 yılında Kosova Futbol Federasyonunun başına geçmişti.