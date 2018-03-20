Eski cimnastikçi güreşte zirveyi hedefliyor - TEKİRDAĞ
- Elmas Çelik maç öncesi ısınması - Antrenörüyle maçları takip etmesi - Elmas Çelik'in güreş maçı - Elmas Çelik'le röportaj - Antrenör Fatma Sultansuyu ile röportaj - Bir dönem cimnastikle uğraşan, daha sonra başladığı güreşte Avrupa üçüncülüğü, Türkiye ikinciliği elde eden milli sporcu Elmas Çelik, Avrupa ve dünya şampiyonalarında birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor - Milli güreşçi Elmas: - "Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı kaçırdım. Amacım daha iyi çalışıp şampiyonluk kürsüsüne çıkmak" - "Uluslararası arenada madalya alıp bayrağımızı dalgalandırmak eşsiz bir duygu. Bundan sonra hedefim Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu"TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - İlkokul yıllarında cimnastikle uğraşan, daha sonra öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başladığı güreşte Avrupa üçüncülüğü, Türkiye ikinciliği gibi dereceler elde eden milli sporcu Elmas Çelik'in hedefi önce Avrupa ardından da dünya şampiyonluğu.Elmas Çelik, ilkokulda cimnastik sporuyla uğraşırken öğretmenlerinin yönlendirmesi sonucu güreşe başladıktan sonra Türkiye'de ve uluslararası arenada yapılan müsabakalarda önemli dereceler elde etti.En son katıldığı Türkiye Yıldız Kızlar Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan 18 yaşındaki Elmas, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.Milli güreşçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşe 12 yaşında başladığını ve milli takıma seçildikten sonra önemli dereceler elde ettiğini söyledi.
Şampiyonluk kürsüsüne çıkabilmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Çelik, "İlk okuldayken cimnastik sporuyla uğraşıyordum. Daha sonra öğretmenlerimin yönlendirmesiyle güreşe başladım. 10 yaşından beri güreş yapıyorum ve bu sporu çok seviyorum. 2015 yılında da milli takıma girmeye hak kazandım. Milli takıma seçildikten sonra çok sayıda kamplara katıldım. Daha sonra Avrupa Minikler Şampiyonası'nda yer aldım ve orada üçüncü olarak bronz madalya aldım." diye konuştu. - "Uluslararası arenada bayrağımızı dalgalandırmak eşsiz bir duygu"Elmas, güreşin sadece erkek sporu olarak düşünülmesinin yanlış olduğunu ve Türkiye'nin bu branşta çok başarılı kadın sporcuları olduğunu hatırlatarak, "Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı kaçırdım. Amacım daha iyi çalışıp şampiyonluk kürsüsüne çıkmak. Uluslararası arenada madalya alıp bayrağımızı dalgalandırmak eşsiz bir duygu. Bundan sonra hedefim Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu. 'Yapamam' demeden önce herkes denesin güreşi. 'Bayanlar yapamaz' diye bir şey yok." ifadelerini kullandı. - "Çok azimli ve hırslı bir sporcu"Elmas Çelik'in antrenörü Fatma Sultansuyu da sporcusunun kısa sürede çok önemli başarılara imza attığını dile getirdi.Sultansuyu, uzun süren çalışma tempolarının ardından uluslararası arenada sporcularının kürsüye çıkıp Türk bayrağını dalgalandırmasıyla bütün yorgunluklarını unuttuklarını belirterek, şunları kaydetti:"Elmas güreşe 12 yaşında başladı. O zamandan beri hiç güreşi bırakmadı. Çok azimli, hırslı bir sporcu. Genelde şampiyonalarda ikincilik elde ediyordu. Geçen yıl miniklerde Türkiye şampiyonu oldu. Güreşe devam ettiği sürece gençlerde ve büyüklerde çok güzel işler yapacağına inanıyorum. Milli takım antrenörlerimizin görüşleri de aynı."