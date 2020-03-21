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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Erzurumsporlu taraftarlardan ‘Evde Kal’ çağrısı

Erzurumsporlu taraftarlardan ‘Evde Kal’ çağrısı

GÖRÜNTÜ SIRALAMASI:

-- Taraftarlar tarafından hazırlanan videodan detaylar
-GÖRÜNTÜ:" ERZURUMSPOR TARAFTARI EVDE KAL ÇAĞRISI" koduyla Erzurum ftp adresinden geçildi.

- ERZURUM

- BB Erzurumsporlu taraftalar hazırladıkları video ile korona virüsüne önlem amaçlı ‘Evde Kal’ çağrısı yaptı. TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’a gönül veren yaklaşık 20 taraftar korona virüsüne karşı önlem amacıyla ‘Evde Kal’ çağrısı yaptı. Dadaşlar Grubu İstanbul Temsilciliği tarafından hazırlanan videoda her yaştan taraftar çağrıda bulundu. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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