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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Erzurumspor'un kamp programı belli oldu - ERZURUM

Erzurumspor'un kamp programı belli oldu - ERZURUM

- Antrenmandan görüntüler - Teknik Direktör Mazaffer Bilazer ile röportaj Erzurum spor'un kamp programı belli oldu - Mavi - beyazlı ekip, sezona Erzurum ve Bolu'da hazırlanacak - Teknik direktör Muzaffer Bilazer:"Askerde olan oyuncularımız var. Onların kampa katılmalarına 2 - 3 gün daha müsaade edeceğiz"ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurum spor'un sezon öncesi kamp programı belli oldu. Erzurum temsilcisi, sezon hazırlıklarına 2 Temmuz Salı günü Erzurum 'da başlayacak, hazırlıklarını 19 Temmuz'a kadar tesislerinde sürdürecek.Hazırlıklarının ikinci bölümü için Bolu'ya geçecek mavi - beyazlı ekip, teknik direktör Muzaffer Bilazer yönetiminde 10 gün süreyle çalışmalarına burada devam edecek.Büyükşehir Belediye Erzurum spor, sezon öncesi son kampını ise 15 gün süreyle yine kulüp tesislerinde gerçekleştirecek.Teknik direktör Muzaffer Bilazer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımının 2 Temmuz'da kulüp tesislerinde toplanıp 16 gün kampa gireceğini belirterek, şunları kaydetti:" Erzurum 'daki kamp sonrası 10 gün Bolu'da olacağız. Daha sonra 15 gün yine kendi tesislerimizde kamp yapacağız. Askerde olan oyuncularımız var. Onların kampa katılmalarına 2 - 3 gün daha müsaade edeceğiz. İlk kampımızda tüm takım 5 Temmuz'da burada olacak."

Muhabir Teknik Direktör Rektör 

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