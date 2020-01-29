Erzurumspor’un 52. kuruluş yıldönümü meşalelerle kutlandı

-- Taraftarların meşale yakması

-- Tezahüratlar

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-- Genel detaylar



- ERZURUM



- Erzurumspor’un kuruluşunun 52. yıldönümü taraftarlar tarafından büyük coşkuyla kutlandı. TFF. 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’un kuruluşunun 52. yıldönümü kutlamak isteyen binlerce kişi Havuzbaşı kent meydanında toplanarak yaklaşık 1 saat boyunca kutlama yaptı. Tezahüratlarıyla her yeri inleten taraftar grupları üzerinde ‘ Ne bugün Ne yarın Unutmayacağız’ yazılı pankartlarla da sanatçı İbrahim Erkal’ı unutmadı. Genç yaşlı her yaştan kişinin katıldığı kutlamalarda Mavi Kapı, Dadaşlar ve Erzurumsporlular taraftar gruplarının yaktığı meşalelerle renkli görüntüler oluştu.



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