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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Erzurumspor'dan SMS kampanyası

Erzurumspor'dan SMS kampanyası

- - İmza töreninden görüntü - Büyükşehir Belediye Erzurum spor Kulüp başkanı Hüseyin Üneş'in açıklamaları - Mavi - beyazlı ekibin "Şimdi takımımıza destek zamanı" sloganıyla başlattığı kampanyada atılan her SMS ile kulübe 10 lira destek sağlanacakERZURUM (AA) - TFF 1. Lig'de mücadele edecek Büyükşehir Belediye Erzurum spor, mali sorunların aşılması amacıyla SMS kampanyası başlattı.Mavi - beyazlı ekibin "Şimdi takımımıza destek zamanı" sloganıyla başlattığı kampanyaya SMS atarak katılmak isteyenler, "Bağış" yazıp 2527'ye göndererek kulübe 10 lira destek sağlayabilecek.Kulüp başkanı Hüseyin Üneş, tesislerde düzenlediği basın toplantısında, transferlerle ligin en iyi kadrosunun Erzurum spor tarafından kurulduğunu belirtti.
Önümüzdeki yıl Süper Lig'de olacaklarını düşündükleri için kadroyu da buna göre dizayn etmeye çalıştıklarını aktaran Üneş, şunları kaydetti:"Ekonomik anlamda kulüp için ne yapılması gerekiyorsa yaptık. Bu süreçten sonra inanıyoruz ki büyük Erzurum spor ailesi ve en değerli parçası olan taraftarları karınca kararınca imkanları doğrultusunda bu işe destek verecek. El birliği ile önümüzde görünün sıkıntılı süreci de hep beraber aşacağız."

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