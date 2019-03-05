Erzurumspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu dönemi - ERZURUM Haberi
- Erzurum spor sahasından görüntüler - Detaylar - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erzurum spor'un Onursal Başkanı Mehmet Sekmen'in konuşması - Erzurum spor'un yeniTeknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun konuşması - Sahada antrenman yapan futbolculardan görüntüler Erzurum spor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu dönemi - ERZURUMERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurum spor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldı. Erzurum spor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, basına açıklamalarda bulundu.
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