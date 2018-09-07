Erzurumspor'da Sivaspor mesaisi - ERZURUM

- Erzurum spor'un antrenmanından kesit - Teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın açıklaması Erzurum spor'da Sivaspor mesaisi - Teknik Direktör Mehmet Altıparmak: - "Milli takım arası bize iyi geliyor. Sakat oyuncularımız vardı, tedavilerini olup geldiler. Kondisyon ağırlıklı antrenmanlarımızı yapıyoruz"ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurum spor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.Antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas idmanı yapan mavi - beyazlı ekip, daha sonra toplu ve topsuz dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.Teknik direktör Mehmet Altıparmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde dört haftanın geride kaldığını ve oyun anlamında iyi olduklarını söyledi.
Ligde oynadıkları güzel oyuna rağmen gol yollarında etkili olamadıklarını ifade eden Altıparmak, şöyle konuştu:"Futbol skor oyunu. Oyuncuların da artık moral, motivasyon anlamında havaya girmesi gerekiyor ve artık galibiyete ihtiyacımız var. Galibiyeti aldıktan sonra zaten Allah'ın izniyle yolumuz açık. Milli takım arası bize iyi geliyor. Sakat oyuncularımız vardı, tedavilerini olup geldiler. Kondisyon ağırlıklı antrenmanlarımızı yapıyoruz. Duruma göre pazar günü de bir hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz."Mehmet Altıparmak, çok yoğun çalıştıklarını belirterek, her şeyin çok iyi olacağına inandığını sözlerine ekledi.