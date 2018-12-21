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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Erzurumspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları - ERZURUM

Erzurumspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları - ERZURUM

- Oyuncuların sahada antrenman yapmasıERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurum spor, hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Mavi - beyazlı futbolcuların daha sonra sırtlarına bağladıkları formaları kaptırmama mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu. Neşeli geçen oyunda kaybeden futbolcular beşer şınav çekme ile cezalandırıldı.Taktik ağırlıklı pas ve top kapma çalışması yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.Büyükşehir Belediye Erzurum spor, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak.

Forma Rektör 

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