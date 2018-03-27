Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Erzurum'da buz hokeyi heyecanı Video

Erzurum'da buz hokeyi heyecanı Video

- Karşılaşma öncesinde yapılan seremoni - Seyircilerden detaylar - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun konuşması - Türkiye ile İsrail karşılaşması - Karşılaşmadan detaylar - Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu Erkekler 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu mücadelesi, Erzurum 'da başladıERZURUM (AA) - Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Erkekler 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu mücadelesi Erzurum 'un ev sahipliğinde başladı.
Palandöken 2000'lik Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen organizasyonun açılış programında konuşan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, sporculara başarı diledi. Erzurum 'un Türkiye ve dünyanın en büyük spor kentlerinden biri olduğunu belirten Azizoğlu, "Spor tesislerinin modernliği, ulaşımın kolaylığı ile marka şehir olan Erzurum , yıllık ortalama 10'dan fazla uluslararası turnuvaya, 100'den fazla ise ulusal turnuvaya ev sahipliği yapmaktadır." diye konuştu.
Azizoğlu, 2026 Kış Olimpiyatları'nın Erzurum 'da yapılması için bütün hazırlıkların başladığını ifade ederek, "Spor organizasyonlarında zirve bir şehir olduğumuzu yapılan uluslararası müsabakalarda gösterdik. İnşallah 2026 Kış Olimpiyatları'nı da Erzurum 'da yaparak bu tecrübemizi taçlandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.Grup müsabakalarında Türk Milli Takımı, İsrail ile karşılaştı. İsrail mücadeleyi 2 - 0 kazandı. Günün diğer maçlarında Meksika, Bulgaristan'ı 4 - 2, Belçika da Tayvan'ın 19 - 1 mağlup etti.Şampiyona 1 Nisan'da sona erecek.

Dera Uluslararası Allah İsrail 

İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı