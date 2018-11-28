Erwin Koeman: 'Turu geçmeyi garantilemeliyiz'



- Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Dinamo Zagreb maçı öncesi grupta ikinci sırada olduklarının altını çizerek, "Yarın kazanarak gruptan çıkmayı garantilemeliyiz" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Dinamo Zagreb'le oynanacak olan karşılaşma öncesinde konuştu.

Gruptaki durumlarını bildiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Koeman, "Dinamo Zagreb birinci sırada biz ise ikinci sıradayız. Yarın bir üst tura yükselmeyi garantileme şansımız var. Hedefimiz bu olmalı ve hedefimiz de bu. Son derece açık" diye konuştu.

Takımın 3 Ağustos'ta dahil olduğunu da ifade eden Koeman, "Sezon başında 6-7 haftalık bir dönemi kaçırdım. En önemli haftalar o haftalardı. Ben ilk başladığımda Benfica maçına çok yakındık. Bugüne kadar çok şey gördüm. Bunların bazıları iyi şeyler, bazıları daha az iyi şeyler ve bazıladı da iyi olmayan şeyler. Bunları basına söylemek istemiyorum. Ben neler gördüğümü biliyorum" açıklamasını yaptı. "Kazanırsak stresimiz daha az olacak" Takımdaki geleceğiyle ilgili olarak konuşan Erwin Koeman, "Herkes neler olacağını bilmek ister. Bu soruyu üstlerime sormanız gerekiyor. Şu anda buradayız ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu durum oyuncular için sıkıntı oluşturmamalı. İşimiz performans göstermek. Bu takımı bir şekle sokabilmek için Chris'le birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Pozisyonlarımızı biliyoruz, çok şey yapmamız gerekiyor. Milli arada 15 oyuncumuz dünyanın farklı noktalarına seyahat etti. Yarınki galibiyet çok önemli. Kazanmamız halinde kafamızdaki stres daha az olacaktır" dedi.

Çok şey görmesiyle ilgili olarak sorulan soruyu da yanıtlayan Koeman, "O kısımla ilgili bir şey söylemeyeceğim, özel bir konu. Herkes kötü bir şey söylediğimi sanıyor. Ben gördüklerimden bir sonuç çıkardım. Son derece açık benim kafamda" ifadelerini kullandı. Takımdaki son durumla ilgili konuşarak sözlerini sürdüren Hollandalı çalıştırıcı, "Pazar günü bir mağlubiyet aldık, çözmemiz gereken durumlar var. 8 maç vardı bizi bekleyen. Biz bu maçlara çıkmaktan memnunuz. Zor bir durumdayız ama maçlara çıkmak istiyoruz. Maçlara çıkmak bize iyi gelecek" diyerek sözlerini noktalamış

