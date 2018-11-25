Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Erwin Koeman: 'Maçı 2-2 bitirebilirdik'

Erwin Koeman: 'Maçı 2-2 bitirebilirdik'

Erwin Koeman'ın açıklamaları

- Erwin Koeman: "Maçı 2-2 bitirebilirdik"- Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman:- “İyi oynamadık ama şans yanımızda olsaydı maçı 2-2 bitirebilirdik” TRABZON

Sığınma Şampiyon Kabil Resif Rektör 


- Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 2-1'lik Trabzonspor mağlubiyeti sonrası konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, "İyi oynamadık ama şans yanımızda olsaydı maçı 2-2 bitirebilirdik" dedi.
Karşılaşma sonrasında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, iyi bir futbol ortaya koyamadıklarını ancak maçın son dakikalarında maçı 2-2’ye getirebilecek pozisyonları bulmalarına rağmen şanssız bir şekilde mağlup olduklarını söyledi.

Hollandalı teknik adam, Trabzonspor’un kendilerine göre daha dinç bir görüntü ortaya koyduğunu belirterek, “Maçın ilk yarısında daha fazla baskı yapmalıydık. Rakibimiz daha taze ve dinç olduğunu gördük. Ama bunları bahane olarak görmüyoruz. Adil olmamız gerekir. Penaltıyı kalecimiz muhteşem bir şekilde kurtardı. İlk dokunuşları ve pasları istediğimiz gibi yapamadık. Maçın ikinci yarısında ise rakibimiz 1-0’dan ve 2-0’dan sonra maçı farklı bitirecek golleri bulabilirdi. Ama maçın sonlarına doğru 2-1’i yakaladık. Son dakikada şans yanımızda olsaydı maçı 2-2 bitirebilirdik. Futbolcularım maçın sonuna kadar mücadelelerini sürdürdü. Son dakikaya kadar her şeyi yaptık ama yetmedi” dedi.
Bahaneler arkasına sığınmayacağını belirten Koeman, “Rakibimizden çok fazla top kazandık ama top bizdeyken iyi şeyler yapamadık. Onların daha agresif ve daha dinç olduğunu gördük” diye konuştu.
"Fenerbahçe’nin hedefi ligde kalmak mı yoksa şampiyonluğu kovalamak mı?" şeklindeki soruya ise Hollandalı teknik adam, “Ligde kötü bir yerdeyiz. Bu durumdan çıkabilmek için çok çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Kilometrelerce Uzakta En Acı TörenKilometrelerce Uzakta En Acı Tören
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından KarelerTrabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler
Beşiktaş - Ankaragücü Maçından KarelerBeşiktaş - Ankaragücü Maçından Kareler
Beşiktaş - Sivasspor Maçından KarelerBeşiktaş - Sivasspor Maçından Kareler
Fenerbahçe - Alanyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Alanyaspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı