-Sağlam'ın konuşması

-Ferhat Çulcuoğlu'nun konuşması

-Genel görüntü



- SAMSUN



- Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Şu anda hiçbir şey bitmiş değil. Daha hiçbir şeyi de başarmış değiliz. Sadece öne geçtik. Bu durum bizim üzerimizde bir rehavete yol açarsa bunun acısını hep beraber ağır bir şekilde yaşarız ve sonrasında da üzülürüz” dedi.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve başarılı orta saha oyuncusu Ferhat Çulcuoğlu, Nuri Asan Tesislerinde basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendirdiler. Takımın 2 maçtır kötü futbol oynadığına değinen Sağlam, şampiyonluk adına kazanılmış bir durumun söz konusu olmadığını belirerek, rehavet uyarısında bulundu. Futbolcu Ferhat Çulcuoğlu ise sahada iyi futbol sergilemek için çaba sarf ettiklerini söyledi.



“Şu anda hiçbir şey bitmiş değil” Pendik ve Bak Spor maçlarını kazanmalarına rağmen sahadaki futboldan memnun olmadığını dile getiren Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Biz şu anda sadece 2 puan öndeyiz. Daha oynayacağımız birçok karşılaşma var. Etrafımızdaki birçok insan da sanki bu takım işi bitirmiş, şampiyon olmuş, kutlamaların nerelerde olacağını düşünmeye başlamış. Biz bazı şeyleri söylerken insanları başarıya motive etmek, yönlendirmek için bir şeyleri ortaya koyuyoruz ama demek ki yanlış anlaşılmış. Şu anda hiçbir şey bitmiş değil. Daha hiçbir şeyi de başarmış değiliz. Sadece öne geçtik. Bu durum bizim üzerimizde bir rehavete yol açarsa bunun acısını hep beraber ağır bir şekilde yaşarız ve sonrasında da üzülürüz. Onun için sonrasında üzülmemek ve travma yaşamamak için bizim biraz daha ayaklarımızı yere sağlam basmamız lazım. Daha gerçekçi düşünmemiz ve futbolun gerçeklerini aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Lütfen herkes de bu doğrultuda biraz daha hareketlerine, söylemlerine ve davranışlarına dikkat etsin. Uzun zaman sonra aldığımız liderliği bırakmama adına herkes daha fazla çalışsın, daha fazla sorumluluk alsın ve daha fazla fedakarlık yapsın. İnşallah da bu süreci bu şekilde geçip, mutlu sona ulaşırız” diye konuştu.

Ferhat Çulcuoğlu: “İyi futbol sergilemek için çok çalışıyoruz” Son 2 maçtaki oynanan futbolu geliştireceklerinin altını çizen deneyimli orta saha oyuncusu Ferhat Çulcuoğlu, “Pendik ve BAK Spor maçında iyi mücadele ettik ama iyi oyun oynamadık. Tabii ki bu saatten sonra her maçta 3 puan almak çok önemli ama inanın kötü oynayıp da 3 puan aldığımız zaman mutlu olmuyoruz. Çünkü iyi oynamak adına en ince ayrıntısına kadar çalışıyoruz. Analizler ve taktiksel olarak tüm açıkları kapatmak istiyoruz. Bu da sahaya yansımayınca, galip de gelsek soyunma odasında mutsuz bir sevinç oluyor. İyi oynamak adına gereken tüm çalışmayı yapıyoruz. Sadece mücadele etmek bizi mutlu etmiyor. Bu bizim için ekstra bir şey değil. İyi mücadele edip, kötü oynamak bize göre değil. İyi mücadele etmek her zaman cebimizde olmalı aynı zamanda da iyi futbol oynayacağız” şeklinde konuştu.

Ertuğrul Sağlam, basın toplantısının ardından takımla birlikte teknik analiz gerçekleştirdi.



loading...