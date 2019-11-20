Ertuğrul Sağlam, Samsunspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

-gelişi, konuşması, hediye ve pasta töreni



- - Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam:- "Samsunspor’u Süper Lig’in 6. şampiyonu yapmak için geldim" SAMSUN



- Doğum gününde Samsunspor ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, "Samsunspor’u Süper Lig’in 6. şampiyonu yapmak için geldim" dedi.

TFF 2. Lig takımlarından Samsunspor, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Nuri Asan Tesislerinde yoğun bir taraftar katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Samsunspor Teknik Menajeri Yücel Uyar ve Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal da hazır bulundu. İmza töreninde konuşan Sağlam, Samsunspor için 3 Süper Lig, 6 tane de TFF 1. Lig takımının teklifini reddettiğini söyledi.



"Samsunspor’u Süper Lig’in 6. şampiyonu yapmak için geldim" Samsunspor için birçok takımı reddettiğini ifade eden Ertuğrul Sağlam, "Bugün benim için birkaç açıdan özel bir gün. Bugün atacağım imzayla hayatımın bundan sonraki kısmı daha güzel geçecektir. Dünler ve yaşanmışlıklar çok değerlidir. Samsunspor’da dün yaşadıklarım hakikaten çok değerliydi ve çok önemsiyorum. Yarınlar için buradayım. Samsunspor arması altında tarih yazmak, kupa kazanmak için buradayım. Yakın geçmişte 3 Süper Lig kulübünden teklif aldım fakat daha büyük hedeflere oynayan kulüpleri istediğim için kabul etmedim. 6 TFF 1. Lig takımından teklif aldım ama alt liglerde yer almak istemediğimi söylediğim için kabul etmedim. Hem kalbim hem de aklım daha güçlü bir proje arıyordu. Samsun halkının desteği ve Yıldırım Holdingin gücü beni buraya getirdi. Bu süreçte görüşüp, fikir aldığım İsmail Uyanık ve herkese teşekkür ederim. Allah'ın izniyle güzel bir şekilde işin sonunu getireceğiz" şeklinde konuştu.

"Samsunspor'un 6. Süper Lig şampiyonu olması için buradayım" Deneyimli çalıştırıcı, Samsunspor'u Süper Lig'in 6. şampiyonu yapmak için çok çalışacaklarının altını çizerek, "Bugün burada güzel geçecek bir tarihin ilk sayfasını yazıyoruz. Samsunspor’un Süper Lig’in 6. şampiyonu olması hedefi için buradayım. Bu bir meydan okumadır. Büyük Samsunspor’un ve taraftarın desteği ile birbirimize güveneceğiz, sabredeceğiz ve çok çalışıp birlikte başaracağız. Bu imzanın Samsun şehrine ve ülke futboluna hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı. Sağlam, açıklamasının ardından kendisini 5 yıllığına kırmızı-beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza attı. Ertuğrul Sağlam’a toplantının sonunda Samsunspor’da forma giydiği son maçtaki forması armağan edildi ve doğum günü pasta kesilerek kutlandı.



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