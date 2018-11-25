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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Ertuğrul Erdoğan: 'Savunmayla kazandık'

Ertuğrul Erdoğan: 'Savunmayla kazandık'

Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan'ın açıklamaları

- Ertuğrul Erdoğan: "Savunmayla kazandık" İSTANBUL

Uttu 


- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda 74-72 yenen Galatasaray'da Başantrenör Ertuğrul Erdoğan, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada savunmayla kazandıklarını söyledi.

Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda 74-72 mağlup eden Galatasaray'da Başantrenör Ertuğrul Erdoğan maçın ardından açıklamalarda bulundu. İki takımın da zor bir süreç geçirdiğini ifade ederek sözlerine başlayan Erdoğan, "Buraya 2 maç kaybederek geldik. İnişli çıkışlı oyunlar oynuyoruz. Psikolojik olarak da güçlü değildik. İkinci devrede Göksenin'in savunmaya katkısına Klobucar da eklendi ve direncimiz daha da arttı. Savunmamız bizi ayakta tuttu. Hatalar yapıyoruz. Hatta bu hataları yapmaya da devam edeceğiz. Üstünde durduğumuz şeyler var. Milli maç arasına giriyoruz. Bu araya moralli girmek önemli. Lige dirençli ve öz güven kazanmış şekilde geri dönmek istiyoruz. Avrupa deplasmanlarının arkasından ligde de deplasmana gidiyoruz. Fikstür nedeniyle de sıkıntı yaşıyoruz. Afyon Belediyespor maçını kaybetmeyi beklemiyorduk. Takımıma inanıyorum. Onlardan hiç şüphem yok. Oyuna biraz daha akıl koymamız lazım. Bunu anlayınca daha iyi yere geleceğiz. Yukarıdaki üç takımı kenara koyalım, diğer takımlar birbirine denk durumda" ifadelerini kullandı.
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