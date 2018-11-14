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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ertuğrul Erdoğan: “Kazandığımız için mutluyum ama oynan oyundan değilim”

Ertuğrul Erdoğan: “Kazandığımız için mutluyum ama oynan oyundan değilim”

Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan'ın açıklamaları

Basın Toplantısı Toplantı Basketbol 

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- İSTANBUL

- Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, “Kazandığımız için mutluyum ama oynadığımız basketboldan mutlu değilim” dedi.
Galatasaray, 7DAYS Eurocup A Grubu 7. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda mücadele ettiği Alman ekibi ratiopharm Ulm’u 77-69’luk skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, “Kazandığımız için mutluyum ama oynadığımız basketboldan mutlu değilim. Önemli bir galibiyet aldık. Öz güven tazelemesi açısından önemliydi. Çok iyi oynamamız lazım. Beklediğim kötü oynadık. Hücumda daha akıllı oynamalıyız” diye konuştu.
Genç oyuncu Emir Gökalp’ın çok çalışkan bir oyuncu olduğunu belirten Erdoğan, “Onu bazı maçlar sahaya attık. Monaco maçında da atmıştık ama kasığından sakatlanmıştı. Webster’in belinden problemi vardı. İğne ile oynadı. Çok riskli bir karardı. Kendisi oynamak istedi. Emir’in hakkını teslim etmek lazım. Galibiyette büyük payı var. Her oyuncudan katkı almamız lazım. Emir iyi durumda” diye konuştu.

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