Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Ertuğrul Erdoğan: 'Avrupa’nın en iyi takımıyla oynadık'

Ertuğrul Erdoğan: 'Avrupa’nın en iyi takımıyla oynadık'

-Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan'ın açıklamaları

Psikoloji Tarım Basın Mensupları 

--Harrison'un açıklamaları

- Ertuğrul Erdoğan: "Avrupa’nın en iyi takımıyla oynadık"- Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan:- "Bu çocuklar saygıyı hak ediyor" İSTANBUL

- Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından, “Avrupa’nın en iyi takımına karşı oynadık. Oyuncularım büyük karakter ortaya koydu” dedi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında evinde Fenerbahçe Beko'yu 84-74 mağlup eden Galatasaray’da Başantrenör Ertuğrul Erdoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımının oyunundan gurur duyduğunu belirten Erdoğan, “Çok söyleyecek bir şey yok. Rakamlardan bahsedebiliriz ama rakamlardan öte bir maçtı. Avrupa’nın en formda ve en iyi takımıyla oynadık. Bu bir derbiydi. Derbilerde sonuç her şeye açıktır. İnat, direnç önemlidir derbide. Oyuncularımı müthiş karakter ortaya koydu ve oyunu isteyen taraftı. Fenerbahçe’ye karşı oynuyorsanız yüzde 100 sahada olmalısınız. Bu galibiyetin bir sorumluluğu da olacak. Şu anda sezona farklı bir psikoloji ile devam edeceğiz. Zor şartlardan geçmiş bir takımız. Ciddi sinerji var takımda. Bunu sezon sonuna kadar götürmek istiyoruz. Taraftara bir parantez açmak istiyorum. Bugün herkesi burada görmek güzel. Taraftar gelince takım daha farklı oluyor. Taraftarımızın bu takımı, bu çocukları desteklememesi gibi bir şey olamaz. Bu çocuklar bu ilgiyi hak ediyor” diye konuştu.
Galatasaraylı oyuncu Harrison ise şunları söyledi: “Maç boyunca iyi odaklandık. Fenerbahçe Avrupa’nın en iyi takımı. Maçı çok istiyorduk. Keyif alarak kazandık.”
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Beşiktaş - Kasımpaşa Maçından KarelerBeşiktaş - Kasımpaşa Maçından Kareler
Beşiktaş - Trabzonspor Maçından KarelerBeşiktaş - Trabzonspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı