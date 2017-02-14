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14 Şubat 2017 Salı günü yayınlandı
Ertem Şener'den güldüren gaf: Küçük Yılmaz Vural'ı öpüyorum

Ertem Şener'den güldüren gaf: Küçük Yılmaz Vural'ı öpüyorum

Ertem Şener'in 2009 yılında dünya devi Manchester United'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ın kalesini koruyan Rüştü'ye yönelik sözleri hafızalardan hala silinmemişken ünlü sunucudan bir gaf daha geldi.

Manchester United Ertem Şener Yılmaz Vural Ahmet Çakar Beşiktaş 


Beyaz Tv'ye bağlanan Yılmaz Vural'a veda ederken ' Hocam Küçük Yılmaz Vural'ı öpüyorum ' diyen Ertem Şener'in bu sözleri stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Ertem Şener Yılmaz Vural'ın oğlunun adının da Yılmaz Vural olduğunu söylese de Ahmet Çakar'ın dilinden kurtulamadı.
Ertem Şener Hakkında
İstanbul 50.Yıl İNSA Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversiteyi Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde okumuştur. Radyo ve televizyon programlarında çalışarak hayatına başlamıştır. Ertem Şener televizyonda futbol maçlarında spikerlik yapmaktadır. Günümüzde ise spikerlik yerine sunuculuk yapmaktadır. TGRT, Star TV, Kanal D, Kanal 6 ve Beyaz TV gibi kanallarda sunuculuk yapmıştır. Şimdi ise Beyaz TV'de Beyaz Futbol adlı programı sunmaktadır....
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Ahmet Çakar Hakkında
Çakar, hakemlik kariyeri boyunca 100’ün üzerinde uluslararası maç ve derbi karşılaşması yönetti. Avrupa Şampiyonası'nda üst düzey maç yönetmiş tek Türk hakemidir. Hakemlik kariyerini noktaladıktan sonra gazete, köşe yazarlığının yanısıra radyo ve TV'de yorumculuk yapmaktadır. Uzun süre Telegol programında yorumculuk yapan Ahmet Çakar, 2002 yılında Mecidiyeköy'de Profilo Alışveriş Merkezi'nin arkasında bulunan sağlık ocağından çıkarken vurulmuşt...
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