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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ersun Yanal: “Yok böyle bir adalet”

Ersun Yanal: “Yok böyle bir adalet”

Ersun Yanal'ın açıklamaları

- - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal:- “Geçen hafta var, bu hafta yoksa o zaman problem var demektir” İZMİR

Beraberlik Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Rektör 


- Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Fenerbahçe’nin teknik direktörü Ersun Yanal, maçı yöneten hakemin adaletli olmadığını savunarak, “Futbolun kurallarını uygulayan merciler, çifte standart uygulamayacak. Kusura bakmayın. Geçen hafta var, bu hafta yoksa o zaman problem var demektir. O zaman maçı tekrar oynatacaksınız” dedi.
Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Göztepe’ye konuk olan Fenerbahçe, maçtan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Bugün ne istatistik konuşacağım ne de hatalar konuşacağım. Ekranların karşısına geçip, çok rahatlıkla Fenerbahçe’yi konuşanlara da cevap vermeyeceğim” diyerek başladığı açıklamalarına şöyle devam etti: “Futbol, kurallarla oynanan bir oyun. Bu kurallar her takımı ilgilendiriyor. Ligde 18 takım var, kıyasıya bir mücadele içerisinde. Bir hafta önce aynı sorunu yaşayan takım Fenerbahçe olunca standart değişiyor. Adalet varsa futbol var. Bugüne kadar futbolun dışında bir şey konuşmadık. Biz bunların hesabını veririz. Futbol oynayan bir takımız. ‘Futbol varsa biz varız’ diye konuşuruz. Şuanda futbolun kurallarını uygulayan merciler, çifte standart uygulamayacak. Kusura bakmayın. Geçen hafta var, bu hafta yoksa o zaman problem var demektir. O zaman maçı tekrar oynatacaksınız.” "Futbolun adaleti olmazsa futbol olmaz" Uygulamaların bir an önce standardı bulması gerektiğini savunan Yanal, “Bizler başarılı oluruz, başarısız oluruz. Futbolun adaleti olmazsa futbol olmaz. Futbolun adaleti çok ince bir çizgi. Keyfi olmamak lazım. Siz ‘pardon’ diyorsunuz, biz diyemiyoruz. Yok böyle bir adalet. Keyfi oluyor bu işler. Bu keyfilikten vazgeçmek gerekiyor. Biz, futbolun içinde olanlarız. Ben, kendi kariyerim açısından her türlü temizliğin içinde varım. Belimizi doğrultalım, artık böyle olmuyor. Gol geliyor iptal ediliyor. Bu biraz sulandırıldı. Tuhaf bir görüntü olmaya başladı.
İrite etmeye başladı.
Lütfen artık düzeltelim bu işi” diye konuştu.
Bugünkü maçın tarihe geçeceğini de ifade eden Ersun Yanal, “Oyun tarihe geçer, çok da konuşulur. Biz gereğini yapacağız. Biz Fenerbahçe’nin olması gereken çizgiyi yakalayacağız. Kimsenin bundan kuşkusu olmasın. Sıralamayı da belirleyeceğiz. Ama değirmeni öğütmeye çalışanlar adaletli olmak zorundalar” ifadelerini kullandı.
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