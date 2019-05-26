Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Ersun Yanal: “Göreceksiniz, şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz”

Ersun Yanal: “Göreceksiniz, şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları

- - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal:- “Hafızalarımızda yer etmeyecek bir sezonu geride bıraktık” İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Güneşler Güneşli Basın Mensupları 


- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor maçı sonrası, “Hafızalarımızda yer etmeyecek bir sezonu geride bıraktık” diyerek, “Biz kendimi bestemizi söyleyeceğimiz bir sezonu diliyoruz. Göreceksiniz şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz ve bu şampiyonluk şarkılarının bestelerini kendimiz yapacağız” şeklinde konuştu.
Süper Lig’in son haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti ve sezonu 3 puanla tamamladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kötü bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Yanal, “Hafızalarımızda yer etmeyecek bir sezonu geride bıraktık. Sezonun son maçında desteklerinden ve bizi yalnız bırakmadıklarından dolayı taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Ancak bu formayı kutsal yapan sahadaki terleyen futbolcular ve terdir. Her oyuncumuz bu formayı terlettiği süre içinde bir değerdir. Maalesef Mehmet Topal’a yapılan eleştiriye katılmıyorum. Üzülüyorum ve onaylamıyorum. Biz geçmişten çok geleceği yaşayacağız. Bütün enerjimizi oraya çevirmeliyiz. Bunu çevirecek konsantrasyon da var. Sezonun özeti taraftarın dediği ‘güzel günler göreceğiz güneşli günler’. Bu güneşleri göreceğiz” dedi.
“Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz” Kadro tercihleri konusunda sıkıntılı bir maça çıktıklarını belirten Yanal, “Sınırlı ve kısıtlı bir kadro ile mücadele ettik. Bu bizi etkiledi. Biz kendimi bestemizi söyleyeceğimiz bir sezonu diliyoruz. Organize olarak bekliyoruz. Bundan kimse şüphesi olmasın. Göreceksiniz şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz ve bu şampiyonluk şarkılarının bestelerini kendimiz yapacağız” şeklinde konuştu.
Tecrübeli çalıştırıcı basın mensuplarının transfer hakkındaki sorularına ise “Bugün bu maça bağlı olarak konuşalım. Gündemle ilgili sizi kısa süre içinde detaylı olarak bilgilendireceğiz. Bu bilgileri bizden duyacaksınız” yanıtını verdi.
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Galatasarayın Şampiyonluk Kutlamalarından KarelerGalatasarayın Şampiyonluk Kutlamalarından Kareler
Galatasaray - Başakşehir Maçından KarelerGalatasaray - Başakşehir Maçından Kareler
Fenerbahçe - Akhisarspor Maçından KarelerFenerbahçe - Akhisarspor Maçından Kareler
Galatasaray Deplasmanda Ç.Rizesporu YendiGalatasaray Deplasmanda Ç.Rizesporu Yendi
Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçından KarelerFenerbahçe-Kasımpaşa Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı