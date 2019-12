Ersun Yanal: “Futbol dışında bir şeyin konuşulmadığı bir derbi diliyorum”

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş derbisiyle alakalı, “Kadıköy çok farklı. Biz bu farkı her yerde yapmalıyız. Umarım futbol kazanır. Futbol dışında bir şeyin konuşulmadığı bir maç diliyorum” diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugün iyi bir skorla bir üst tura geçtiklerini ifade ederek, “Bu tür maçları oynamak çok zor. Bir çok takım sıkıntı çekebiliyor. Farklı kulvardaki takımlar daha üst kulvardaki takımlara karşı kazanabiliyorlar. Bugünkü oyun kontrolü oyuncularımızdaydı. İlk maçın da verdiği skorla rahat bir maç oldu. Oyuncularımı tutumlarından dolayı tebrik ediyorum. Zaman zaman gol pozisyonları da olsa onları gole çevirememek aslında beceriyi artırabileceğimiz bir şeydi. Rakibimiz bizi iyi ağırladı, onlara saygı duyuyoruz. Biz Fenerbahçe olarak oyuna odaklanıp, oyunu düşünen bir kulübüz. Bundan önceki maçlarda da kendi kazanımlarımızı kayıplarımızı biliyoruz. Özellikle dış sahadaki etkisizliğimiz olmuştu. Dış sahadaki maçlarda iç sahaya göre daha duyarsız olduğunu ve Fenerbahçe’nin bu tepkiyi göstermesi gerektiğini söylemiştim. Bugün de bir dış sahaydı. Rakip kim olursa olsun oynamaya çalıştık. Bizim bir oyunumuz var. Pas oyununu zaman zaman geçişleri iyi yapmak ve bunu geliştirmek zorundayız ki, ligde elde ettiğimiz istatistiklerimizi artılarımızı daha da geliştirelim. Uzun bir yoldayız. Ligin sonuna kadar da bu finali yakalamak zorundayız. Oynayan tüm oyuncuların performansı için onları kutluyorum” dedi.

“Futbol dışında şeyleri konuşmak herkesi yordu” Futbolun dışında çok şey konuşulduğunu belirten Yanal, “Futbolun dışında bir şeyler konuşmak bizleri yordu. Ligimizi, futbolumuzu ve sporumuzu yordu. Futbolun dışında söylemlerle burada olmak istemiyorum. Cüneyt hoca uluslararası platformda gücünü kanıtlamış bir hakem. Elbette sorunlar yaşadık bütün hakemlerle. Bunları kapatıp güzel bir derbi oynamak en büyük hedefim. Bütün rakiplerimize saygı duyarak futbola odaklı kalmak istiyoruz. Bizim gücümüz de ortada. Kendi sahamızda iyi oynuyoruz. Kendi sahamızdaki tepkiyi dışarıda koyamıyoruz. Rakibimizin gücü hedefi belli. Baktığımızda puan cetvelinde yakınlık belli. Ligin çok daha başındayız ve bunu kazanmak için sahaya çıkacağız. Kadıköy çok farklı. Biz bu farkı her yerde yapmalıyız. Umarım futbol kazanır. Futbol dışında bir şey konuşulmadı bir maç diliyorum” ifadelerini kullandı. “Bu süreci birlikte doğru yönetmeliyiz” Takımda derbi öncesi olan eksiklikler hakkında konuşan Yanal, “Galatasaray maçında da eksiklerimiz vardı bunlara alıştık. Futbol bir taraftan farklı bir yüzü. Buna sığınacak değiliz. Olsalar tabi ki de iyi olurdu. Ama sonuçta gerçekler bunlar. İyi bir takımız. Bazı oyuncularımızın olmadığında da iyi takım olduğumuzu gösterdik. Onlar da katıldığında daha iyi takım olacağız. Bu süreci birlikte doğru yönetmeliyiz. Kenetlenip şampiyonluğa götürecek takım olacağız. Kendi içimizde problem yok ama dışarıda konuşuluyor. Biz kendi odaklandığımız oyunumuzu daha iyi nasıl olur diye çözüm arıyoruz. Birçok konuda yaptığımız performans konusunda lideriz. İyi şeyler yapıyoruz. Bunları sonuca çevirmekte ve ortaya koyduğumuz gücü tavra dönüştürmeyi çözdükten sonra rakiplerimizle beraber yolumuza devam ediyoruz. Bizim artık daha iyi olmamız gerekiyor. Çok geç toplanan bir takım olduk. Sonradan katılan oyuncularla hazırlık yapamadık. Ama bunlar hep konuştuğumuz konu. Önümüze bakmalıyız ki, bunu fırsata çevirme fırsatımız var. Güçlü bir camiayız” şeklinde konuştu.

“Oyuncularım fedakar davranıyor” Takımdaki oyuncuların farklı pozisyonlarda oynaması hakkında görüşlerini belirten tecrübeli teknik adam, “Bu performans ile lig performansını kıyaslamak zor. Ama en azından Deniz’in fedakarlığı çözüm olabileceğini konuştuk. Deniz de bunu seve seve kabul ediyor. Oyuncularımızın bütün bu seçimlerde yaklaşımları ile alakalı sorun yaşamıyoruz. Onlar gerçekten fedakar davranıyor. Umarım bir an önce bu konudaki sorunumuzu çözeriz. Kolay değil, Türkiye liginde takımların yaşadığı sıkıntılar var. Biz bu oyuncularla ligin bir çok performansında yine öndeyiz. Ufak tefek problemlerimiz var. Kale çizgisinden top geçtiğinde haklı geçmediğinde haksızsınız. Taraftarımızdan zaman zaman hoşgörü bekliyoruz. Hiçbir zaman da onların coşkusunun karşılığı olan sorumluluktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.





loading...