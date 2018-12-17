Ersun Yanal: “Fenerbahçe farklı bir görüntü çizecek ve herkesi memnun edecek”



- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-2 sona eren BB Erzurumspor maçı sonrası, "Fenerbahçe taraftarlarının umutlarını hiçbir zaman boşa çıkarmayacağız. İstedikleri Fenerbahçe’yi izleteceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe ile BB Erzurumspor 2-2 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugün tribünler, takım temposu, ortaya koyulan futbol ve bu oyunda başlangıçta herkesi heyecanlandıran bir takım olduğunu ifade ederek, ”İlk yarının son bölümündeyse düşen bir takım olduk. Yüzde 70’e 30 oynadığımız ve sadece bu oyunu tutmaktan öte ceza sahası içinde de aksiyonları olan bir oyun. İkinci yarı biraz daha rakibin üstün olduğu ama yine de pozisyona girdiğimiz bir oyun. Her ne yaparsak yapalım Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği, değerlendiremediği bu oyunun sonucunda 2 gol yemeyecekti. Bugün oynadığımız takımın içindeki tüm oyuncuların oyunu istemesi ve katılması benim değer verdiğim ve istediğim arzu ettiğim bir havaydı. Sonucu alamadık ama en azından çabalarını kutlamak gerekiyor. Bu takımın iyi bir takım olacağını ve bütün maçlar içerisindeki kazanma arzusunu ortaya koyacağını söylemek istiyorum” diye konuştu.

“Golcülük gol atılmaya başladığında başlar” Islam Slimani ile alakalı soruya cevap veren Yanal, “Kariyerine baktığımızda 39 golle inanılmaz bir kariyer ve daha sonra İngiltere’ye devam eden bir oyuncu. Golcülük, gol atmaya başladığı zaman başlıyor. Birçok oyuncu bu tür sorunlar yaşıyor. Belki bugün performansında 3 golle de sahadan ayrılabilirdi. Bizim oyuncumuz ve performansını değerlendireceğiz. Kim performansını iyi götürüyorsa o formayı alıp götürecektir” dedi.

“Fenerbahçe farklı bir görüntü çizecek ve herkesi memnun edecek” Ellerinde bir kadro var ve bunu en verimli kullanmak zorunda olduklarını anlatan Ersun Yanal, “Ben planladıklarımı yapabilecek zaman dilimine sahip değilim. Benim bir planım var ve bu plan dahilinde olmak için zaman ihtiyacım var ve bu zamanı da önümüzdeki dönemde alacağım. Bu 1 hafta sonucunda oynayacağımız 2 maç var ve arkasında devre arası geliyor. Futbol ofansif oynanacaksa bu oyunu oynayan bazı kritik oyuncular var. Onların temposu ve performansını yükseltmek zorundayız. Ona katılacak oyuncuların oyun disipliniyle performansını arttırmak zorundayız. Bunun için gerekli bir altyapıyı oluşturmak zorundayız. Fenerbahçe farklı bir görüntü çizecek ve herkesi memnun edecek” şeklinde konuştu.

“Taraftarların umutlarını boşa çıkarmayacağız” Bugün oynadıklarını futbolla ilgili konuşan Yanal, “Sadece topun sende olması oyun olarak üstün anlamı taşımıyor. Şut ve aksiyonlar olarak doyurucu bir oyundu. Bunu oynayabiliyorsa Fenerbahçe bunun süresini uzatıp organize edecek güçte ritim yakalaması gerekiyor. Bunun için bir sürece ihtiyacı olacak. Bununla birlikte oyuncuların performansını zaman olarak arttırmaya ihtiyaç var. Önümüzde Türkiye Kupası, lig ve Avrupa Kupası gibi maçlar ve sakat olan oyuncuların katılımı var. Bunlarla birlikte farklı bir Fenerbahçe’yi ikinci bölümde izleyeceğiz. Geçmişi kapattık. Önümüzde bir süreç var ve yönetmeye çalışıyoruz. Bu süreç için Fenerbahçe taraftarlarının umutlarını hiçbir zaman boşa çıkarmayacağız. İstedikleri Fenerbahçe’yi sahada izleteceğiz” diye ifade etti.

Son olarak Ersun Yanal, "Fenerbahçe’nin hedeflerinden daha büyük bir camiayız. Biz bu hedeflerimize ulaşmak için yola çıktık ve bu hedefleri gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



