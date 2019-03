Ersun Yanal: “Artık her maç bir final”

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir maçı sonrası, “Her zaman oyunun karşılığı puan olmuyor. Artık her maç bizim için final maçı. Bütün maçları lehimize çevirmek zorundayız” dedi.

Öte yandan Yanal’ın basın toplantısı, Başakşehirli yönetici ve futbolcuların şampiyonluk tezahüratları nedeniyle bir ara durdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oynadıkları oyunun maçı alamadığı için üzgün olduklarını belirten Yanal, “Her zaman oyunun karşılığı puan olmuyor. İlk yarı 25 dakika oyunun kontörlü bizde. Sonra 20 dakika oyunu rakibe vermemizin dışında ikinci yarı da oyunun hakimiyeti bizdeydi. Ama skoru ve sonucu alamadık. Bunu yapmak zorlandığımız iş. Futbol takım içindeki oyuncularla oynanıyor. Bir bütün. Oynadığımız futbolun karşılığını alamadığımız için üzgünüz. Bu skoru hak etmedik. Başakşehir ligin en az gol yiyen takımı. Onlara karşı porsiyona girmek ama atamamak üzdü. Pozisyonlar buldu ama verdiğimiz bir pozisyon ile maçı kaybettik. Artık her maç bizim için final maçı. Bütün maçları lehimize çevirmek zorundayız” dedi.

“Lig arası ritmi etkileyecek” Yanal, önümüzdeki hafta sonunda lige verilecek olan aranın ritmlerini etkileyeceğini belirterek, “Ritmi bozmak tartışılacak bir konu ama zorunlu bir ara. Yaralarını saracaklar, sakatlıkları iyileştirecekler, form tutacaklar var. O şartlar ve koşulların nasıl olacağına bağlı. Biz iki hazırlık maçıyla bu periyodu geçireceğiz. Bence ritim bozukluğu olacaktır özellikle seçim haftasında maçların olmaması. Seçim haftası cuma-cumartesi oynanabilir miydi evet oynanabilirdi. Ama güvenlik için böyle bir karar alındı. Belki bizim için bir es iyi olacak” yorumunu yaptı. “Oyuncularımız performansı bizim iç sorunumuz” Bir basın mensubunun Volkan Demirel’in performansını sorması hakkında, “İsimler üzerinden gitmeyelim. Bir oyuncumuzu asla tartışmaya açmam. O bizim iç sorunumuz. Dinlenmesi gerekiyorsa dinlendiriş. O aile meselesi” yorumunu yaparken, kedisini başarılı görüp göremediği sorusuna ise, “Bu bir ritim ve senkronizasyon işi. Bizim ayarlarımız bozuk. Eski ayarla dönmek, Fenerbahçe gibi olmamız gerek. Futbol oynamadan bir hedef peşinde koşan camia değiliz. Bugün yenildik. Bizim bir oyunumuz, oyun gücümüz var. Eğer biz şampiyon olacaksak bu görüntüyü vermeye devam etmeliyiz. Her rakibe karşı üstün olmalıyız. Başarı-başarısızlık göreceli iş. O siz takdiriniz. Benim kendimi değerlendirmem doğru değil. Ben bir plan üzerinde çalışıyorum” yanıtını verdi. “Değişikliklerde oyuncuları doğru yönetmeliyiz” Yaptığı oyuncu değişikliklerinin doğru olduğunu belirten Yanal, “Rakibimiz birbirini uzun süre tanıyan bir takım. Biz de bu daha oturmadı. Biz daha yeni başladık. Ama ben çok daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Bizim işimiz süreci yönetmek. İkinci yarıdaki değişiklerde oyuncuları doğru yönetmek zorundayız. Önümüzdeki haftalarda bu oyuncular bize lazım” açıklamasını yaptı. “Hepsini kazanmak için oynamalıyız” Yanal, bir basın mensubunun, “Her maçımız final” açıklamasını biraz daha açar mısınız sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Oynayacağımız maçların hepsini kazanmak için oynamalıyız. Artık hata yapmayıp bu finalleri doğru oynamalıyız. Bu kadar kolay gol yememiz lazım artık. Bunları iyileştirmek zorundayız. Başakşehir’e de başarılar dilerim şampiyonluk yolunda. Hayırlısı olsun.” Basın toplantısına Başakşehir arası Ersun Yanal’ın basın toplantısı sırasında soyunma odasından çıkan Başakşehirli futbolcu ve yöneticilerin şampiyonluk tezahüratları, toplantı odasında duyuldu. Basın mensuplarının sorularını duymakta zorlanan Yanal, kutlamanın bitmesini bekledi ve ardından toplantıya devam etti.