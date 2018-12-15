Ersel Uzğur: 'Kazandığımız için çok mutluyuz'



- Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, Ankaragücü karşılaşmasını kayıpsız geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında DG Sivasspor, sahasında Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, "Kazanmayı çok istediğimiz bir maçı kayıpsız geçtik. Çok mutluyuz. Takım olarak, kadro olarak çıkış içerisindeyiz. İyi bir grubuz, bu iyi olmanın avantajlarını her türlü kullanmak istiyoruz. Çocukların hepsi kazanmak için çok iştahlı, ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Güzel bir hava yakaladık. Bu havanın devam etmesi için elimizden gelene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Umarım ilk devrenin son maçının hepimiz adına daha iyi geçeğini ümit ediyoruz" dedi.



