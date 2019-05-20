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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ersel Uzğur: “Ankaragücü bizden daha fazla istedi”

Ersel Uzğur: “Ankaragücü bizden daha fazla istedi”

Ersel Uzğur'un konuşması

- ANKARA

Basın Mensupları 


- Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’ne 3-1 mağlup olan Sivasspor yardımcı antrenörü Ersel Uzğur maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten Uzğur, “İlk 25 dakikalık bölümde istediğimizin çoğunu yaptık. Top daha fazla bizde kaldı. Ama yanlış seçimlerimizden dolayı çok top kaybettik. Ankaragücü’nün ilk ciddi atağından sonra yediğimiz gol yüzünden takım olarak motivasyonumuz düştü. İkinci yarı maç 3-1’e geldikten iki tane net pozisyon kaçırdık. Ancak Ankaragücü bizden daha fazla istedi. Maçın genelinde motivasyon eksikliği yaşadığımızda söyleyebilirim. Sezonun son maçlarında bazen bu sorunları yaşayabiliyorsunuz. Gelecek hafta oynayacağımız maç tan sonra gelecek sezonu planlayacağız” dedi.

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