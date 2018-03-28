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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Erol Susur: “Hiperaktif çocuklara okçuluğu öneriyorum”

Erol Susur: “Hiperaktif çocuklara okçuluğu öneriyorum”

-Erol Susur ile röportaj

Yarış Okçuluk Kulübü Hiperaktif Amatör Öğrenciler 

--Detaylar (Öğrencilerin çalışması, sohbet ortamı)

- KIRIKKALE

- Kırıkkaleli Okçuluk Antrenörü Erol Susur, okçuluğun insanda odaklanmaya katkıda bulunduğunu, hiperaktif çocuklar için bu sporun yararlı olabileceğini söyledi.

Ok atmak ve okçuluk sporu Türk tarihi boyunca toplum üzerinde hep önemli bir yer tutmuş, öyle ki okçuluk sporuna dair şehirlerde büyük meydanlar kurmuşlar. Bunun bugüne isim olarak taşınan en güzel örneği ise İstanbul'daki Okmeydanı semti. Kırıkkale’de ise okçuluk şehirde bulunan tek okçuluk kulübü ile yaşatılıyor. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu çalışanı Erol Susur, oluşturduğu okçuluk kulübüyle 2013’ten bu yana şehirde bu spora meraklı olanları hem buluşturuyor hem de eğitiyor. Spor ve şehirdeki okçuluğa dair bilgiler veren Susur, “Okçuluk sporunun saymakla bitmez faydaları var. Durağan bir spor gibi gözükse de çok aktif bedenen ağır bir yük ile yapılan bir spor. Hem vücudun doğal postürünü kazanması açısından hem zihinsel olarak odaklanmak açısından öğrencilere özellikle çok fayda sağlayabilecek bir spor. Duruş bozukluğunun giderilmesinde ve özellikle benim tavsiyem hiperaktif çocukların bu tür sporlara yönelmesi, çünkü ağır şartlar altında odaklanmayla ilgili bir spor bu. Kırıkkale’de okçuluğa aslında zihnen herkesin ilgisi var, ama reelde görünen bir şey yok. İnsanlar bu tür spor kulüplerinin olmadığından yakınıyorlar fakat gerçekten baktığımızda bir rağbet yok. İl Spor Müdürlüğümüzden isteklerimize yönelik ilgi var ve destekliyor bizi. Bizim yaptığımız iş, sporun üstünde bir iş sporcuyu hem bedenen hem ahlaken yetiştirme çabası içerisindeyiz. Burada oluşturduğumuz ortamda insanlar kaynaşabiliyor. Yediden yetmiş yediye kadar her türlü sporcumuz geliyor. Birbirlerine yardımcı oluyorlar, gelen tepkiler hep olumlu. Kırıkkale eşrafından bize ilgi bekliyorum, sponsorluk olayında bizim gibi spor kulüplerine yardımcı olsunlar. Biz amatör spor kulübüyüz amatör spor üzerine nakdi ve ayni yardımlarda öyle sanıyorum bir vergi indirimi oluyor. Devletimiz bu tür kulüplerin gelişmesi için özellikle bu uygulamaları yapıyor. Bizim gibi kulüpler bir rant aracı değil, bizler para peşinde değiliz. Öğrencilerimizi, sporcularımızı ne kadar güzel eğitirsek hem ahlaki hem bedensel olarak bizim için o kadar iyi, hedefimiz bu” dedi.
Kulübün şehirde çalışmalara aktif olarak katılan 40 sporcusu bulunuyor ve sporcular düzenlenen ulusal yarışmalara da katılıyor.
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