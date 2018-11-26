Erol Ceylan: “Türkiye boksta uyuyan bir dev” İzle



- Önümüzdeki aylarda Türkiye’de önemli boks geceleri düzenleyeceklerini açıklayan EC BOXİNG sahibi Erol Ceylan, “Türkiye boksta uyuyan bir devdir. Ben burada çok büyük potansiyel görüyorum” dedi.

Türkiye ve Almanya arasındaki dostluğa vurgu yapmak için Porsche-Volkswagen'in Yönetim Kurulu Üyesi Uwe Hück ile Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, gelirlerinin de kimsesiz çocuklara bağışlandığı boks maçında karşı karşıya geldi. Dünyanın en büyük boks kulüplerinden EC BOXING sahibi Erol Ceylan da mücadelenin ardından İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ceylan, “Geçen haftaki turnuva Fırat Aslan'ın yer aldığı geceydi. Ama Fırat, maçın kıran kırana olmasına rağmen berabere kaldı. 8 Aralık Polonya, 15 Aralık Hamburg organizemiz var. Bunlar da büyük organizasyonlar. Ali Eren Demirezen ve Fırat Aslan'ın yer aldığı geceler. Onlara konsantreyiz şu an. Elimizdeki boksörlerin yüzde 50'si dünya çapında. Bunların içinde Türklerden Ali Eren Demirezen'in önü çok açık. Ona umut bağlıyoruz” ifadelerini kullandı. “Türkiye’de büyük potansiyel görüyorum” Türkiye’nin boksta potansiyeli yüksek bir ülke olduğunu vurgulayan Erol Ceylan, “EC BOXİNG 'i İstanbul'a da kurduk. Ocak'ta burada da faaliyet göstereceğiz. Almanya'da yaptığımız kaliteli geceleri Türkiye'de de yapacağız. Çünkü Türkiye boksta uyuyan bir devdir. Ben burada çok büyük potansiyel görüyorum. Böyle geceleri ve bundan daha büyük geceleri bundan daha büyük maçlarla birlikte Türkiye'ye getirmek istiyorum. Kendi memleketimizde büyük geceler yapıp boksa imza atmak istiyoruz” diye konuştu.



