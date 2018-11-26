Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Erol Ceylan: “Türkiye boksta uyuyan bir dev” İzle

Erol Ceylan: “Türkiye boksta uyuyan bir dev” İzle

EC BOXİNG sahibi Erol Ceylan'ın açıklamaları

- İSTANBUL

Boksör Şampiyon Kimsesiz Çocuk Dünya Şampiyonu Kimsesiz Çocuklar 


- Önümüzdeki aylarda Türkiye’de önemli boks geceleri düzenleyeceklerini açıklayan EC BOXİNG sahibi Erol Ceylan, “Türkiye boksta uyuyan bir devdir. Ben burada çok büyük potansiyel görüyorum” dedi.
Türkiye ve Almanya arasındaki dostluğa vurgu yapmak için Porsche-Volkswagen'in Yönetim Kurulu Üyesi Uwe Hück ile Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, gelirlerinin de kimsesiz çocuklara bağışlandığı boks maçında karşı karşıya geldi. Dünyanın en büyük boks kulüplerinden EC BOXING sahibi Erol Ceylan da mücadelenin ardından İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ceylan, “Geçen haftaki turnuva Fırat Aslan'ın yer aldığı geceydi. Ama Fırat, maçın kıran kırana olmasına rağmen berabere kaldı. 8 Aralık Polonya, 15 Aralık Hamburg organizemiz var. Bunlar da büyük organizasyonlar. Ali Eren Demirezen ve Fırat Aslan'ın yer aldığı geceler. Onlara konsantreyiz şu an. Elimizdeki boksörlerin yüzde 50'si dünya çapında. Bunların içinde Türklerden Ali Eren Demirezen'in önü çok açık. Ona umut bağlıyoruz” ifadelerini kullandı. “Türkiye’de büyük potansiyel görüyorum” Türkiye’nin boksta potansiyeli yüksek bir ülke olduğunu vurgulayan Erol Ceylan, “EC BOXİNG 'i İstanbul'a da kurduk. Ocak'ta burada da faaliyet göstereceğiz. Almanya'da yaptığımız kaliteli geceleri Türkiye'de de yapacağız. Çünkü Türkiye boksta uyuyan bir devdir. Ben burada çok büyük potansiyel görüyorum. Böyle geceleri ve bundan daha büyük geceleri bundan daha büyük maçlarla birlikte Türkiye'ye getirmek istiyorum. Kendi memleketimizde büyük geceler yapıp boksa imza atmak istiyoruz” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Ramil Guliyev Altın Madalyasını Törenle AldıRamil Guliyev Altın Madalyasını Törenle Aldı
Zenginliği Dudak Uçuklatıyor Zenginliği Dudak Uçuklatıyor
Boğazın Boğası Artık Yok!Boğazın Boğası Artık Yok!
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından KarelerTrabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler
Beşiktaş - Ankaragücü Maçından KarelerBeşiktaş - Ankaragücü Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı