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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Erol Bulut: “Zor bir deplasmandan 3 puanı almanın sevincini yaşıyoruz” İzle

Erol Bulut: “Zor bir deplasmandan 3 puanı almanın sevincini yaşıyoruz” İzle

Erol Bulut'un konuşmaları

( KAYSERİ ) KAYSERİ

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Kayserispor maçının ardından konulan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Zor bir deplasmandan 3 puanı almanın sevincini yaşıyoruz” dedi.
Alanyaspor, Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı İM Kayserispor’u 1-0 mağlup ederek lige 3 puan ile başladı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bugün zor bir deplasmandan 3 puanı almanın sevincini yaşıyoruz. 3 sezon sonra Alanyaspor sezona 3 puan alarak başladı.
Zor bir maç olacağını biliyordum. Kayseripor iyi bir ekip kurmuş. İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık. İlk yarıda şanslarımızı değerlendirseydik gol bulup gidişatı lehimize çevirebilirdik. Kayserispor’un attığı gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi. VAR sistemi devreye girdi. Önümüzdeki haftalarda bize de olabilir. Güzel ve heyecanlı bir maç olduğunu düşünüyorum. Taraftarlar iyi bir maç seyretti. Galibiyetle başlamak istiyorduk, onu başardık” ifadelerini kullandı.
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