Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Erol Bulut: ”Yolumuza namağlup olarak devam ediyoruz”

Erol Bulut: ”Yolumuza namağlup olarak devam ediyoruz”

-Erol Bulut konuşması

- ANTALYA

Basın Toplantısı Toplantı Allah Forma Rektör 


- Süper Lig’in 6. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 1-1’lik skorla berabere kalan Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut, ”Yeterince gol pozisyonu yakaladık. Topa sahip olan takım bizdik ama bazen sadece topa sahip olmak değil yakaladığınız şansları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Yolumuza namağlup olarak devam ediyoruz” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ilk 4 dakikasını çıkardıkları zaman istedikleri doğrultuda bir maç olduğunu söyledi.

“3 maçlık gol pozisyonu yakaladık” Bulut, ”Maçın ilk 4 dakikasına istedikleri gibi konsantre olamadık ama golü yedikten sonra uyandık. 85 dakika tek kale, hemen hemen tek kale hücum yaptık. Yeterince gol pozisyonu yakaladık. Hatta 3 maçlık gol pozisyonu yakaladık, diyebilirim. Ceza sahasına 43 kez girdik. 32 tane orta yaptık. Topa sahip olan takım bizdik ama bazen sadece topa sahip olmak değil yakaladığınız şansları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Biz bugün bunları yakaladık. Maalesef değerlendiremedik doğruları yapmaya çalıştık. Futbolcularımı golü yedikten sonra gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. Yolumuza namağlup olarak devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Beşiktaş'a karşı istediğimiz performansı sahada göstererek 3 puan alarak sevinç yaşarız” dedi.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Galatasaray - Malatyaspor Maçından KarelerGalatasaray - Malatyaspor Maçından Kareler
Fenerbahçe Moral BulduFenerbahçe Moral Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı