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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Erol Bulut: 'Lig için iyi bir test oldu'

Erol Bulut: 'Lig için iyi bir test oldu'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un açıklamaları

Hafta Sonu Basın Toplantısı Toplantı Yükselen Çeyrek Final 

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- Erol Bulut: "Lig için iyi bir test oldu" İSTANBUL

- Kasımpaşa deplasmanında 3-2 mağlup olmasına karşın ilk maçta aldığı 3-1’lik galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut maçın ardından konuştu.
Futboldan memnun olmadığını söyleyen Bulut, "Lig maçı için iyi bir test oldu" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Kasımpaşa ile eşleşen Aytemiz Alanyaspor, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında 3-2 mağlup olmasına karşın çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin 90+6. dakikasında Djalma Campos’un attığı golle farkı 1’e indiren ve turu geçmeyi başaran Alanyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kupanın ikinci ayağını oynadıklarını söyleyen Bulut, "Alınan skor beni memnun etmedi. Daha iyi futbol oynamak isterdik. Futbolcularıma da bunların aynısını anlattım. İlk maçta oynadığımız futbolu bugün gösteremedik. Tabii ki burada iyi bir takıma karşı oynadığımızı unutmayalım. Ama eminim ki bugün anlamışlardır gerekeni. Çünkü hafta sonu yine Kasımpaşa ile oynayacağız. Bu maç da iyi bir test oldu. İnşallah hafta sonunda lig maçında istediğimiz sonucu alıp Alanya’ya döneriz" ifadelerini kullandı.
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