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- Erol Bulut: "Kasımpaşa haklı bir 3 puan aldı" İSTANBUL



- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa karşısında bireysel hatalar yaptıklarını ifade ederek, Paşa’nın haklı bir 3 puan aldığını söyledi.



Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-0’lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyleyen Bulut, "Güçlü Kasımpaşa karşısında istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Yaptığımız bireysel hatalardan dolayı rakip bizi cezalandırdı. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Erken yediğimiz gol istediğimiz oyunu sahaya yansıtmamıza engel oldu. Rakip penaltıdan 2. golü atmış olsa daha farklı olacaktı" şeklinde konuştu.

"Kasımpaşa haklı bir 3 puan aldı" Bulut, ikinci yarı hücumda biraz daha etkili olmak için çalıştıklarını vurgulayarak, “İkinci yarı biraz daha hücum anlamında bir şeyler yapmaya çalıştık. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Kasımpaşa bu ligin en hızlı atağa çıkan takımı. Haklı olarak bir 3 puan aldılar” ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik dama, Guilerme’nin kadroda yer almamasıyla ilgili gelen soruya ise, “Guilerme bizim için değerli bir futbolcu. Eski bir sakatlığı nüksetti. Baldırında sakatlık oldu. O yüzden kadrodan çıkardık. Hücum anlamında bizi etkiledi. 1-2 haftalık tedavi süreci olacak” yanıtını verdi.

