Erol Bulut: 'İlk 6'nın içerisinde yer bulmaya çalışacağız'



- Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "İlk 7 haftayı en iyi şekilde atlatıp, ondan sonra gerçek hedeflerimize daha yakın olacağımızı düşünüyoruz. Şu anki tabloda ilk 10'dan ziyade, ilk 6'nın içerisinde yer bulmaya çalışacağız" dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Ziraat Türkiye Kupasında oynanacak Etimesgut Belediyespor hazırlıklarına başlayan Evkur Yeni Malatyaspor’da, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Erol Bulut, sezona eksiklerle başladıklarını anımsatarak "13 kişiyle sezona başladık. O yüzden sezon başı kamp döneminden bugüne kadar geldiğimiz süreç gerçekten müthiş bir yükseliş. İnşallah bu grafiği yükseltmeye devam ederiz" ifadelerine yer verdi. Süper Lig'in 16. haftasında oynadıkları Antalyaspor maçını değerlendiren Bulut, "İlk yarı 2-0 öne geçtik. İkinci yarı direkten dönen toplarımız oldu, sonuç daha farklı olabilirdi. İyi bir maç oldu. Tek üzücü taraf Sadık'ın gördüğü kırmızı karttı. Öyle pozisyonlarda daha sakin, daha profesyonel olmamız gerekiyor. Tabi o hatalardan ders çıkarmalıyız" diye konuştu.

" "Bursa'dan elimiz boş dönmek istemiyoruz" Bulut, Etimesgut Belediyespor ile Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur rövanş maçında karşılaşacaklarını belirterek, "Bu maçta galip gelerek, bir üst tura yükselmek istiyoruz. Hafta sonu da deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacağız. Bursaspor evinde çok baskılı, dirençli, tempolu oynuyor, kolay bir maç olmayacak. Biz oradan da elimiz boş dönmek istemiyoruz. İnşallah istediğimiz sonucu da oradan alıp, 2018'i güzel bir şekilde tamamlarız" şeklinde konuştu.

"İlk 6'nın içinde yer bulmaya çalışacağız" Ligin üst sıralarında yer almak için 3-4 hafta 5 transfer yapılması gerektiğini ifade eden Bulut, şunları söyledi: "Biz, geçen sene 11 buçuk milyon Euro bütçesi olan bir takım vardı. Şu an 8 buçuk, 9 Milyon Euro'lardayız. Kur'dan dolayı bu indirime gitmemiz gerekiyordu. O yüzden futbolcularımızı gönderdik, daha iyilerini az paralara almaya çalıştık, bunu da iyi başardık. Tabi şu an ikinci sıradayız, konumumuzu korumak ve oradan düşmemek adına transfer yapmamız gerekiyor. 1-2 transfer değil 3-4 hatta 5 olması gerektiğini söyledim. Kupada da devam etmek istiyoruz. O yüzden kadromuzu biraz daha geniş tutmalıyız. Yapacağımız transferler çok önemli, inşallah bunlarda en kısa sürede aramıza katılacak. Katıldıklarında ikinci yarıya başlangıcımızın iyi olmasını istiyoruz. İlk 7 haftayı en iyi şekilde atlatıp, ondan sonra gerçek hedeflerimize daha yakın olacağımızı düşünüyoruz. Şuan ki tabloda ilk 10'dan ziyade, ilk 6'nın içerisinde yer bulmaya çalışacağız"

