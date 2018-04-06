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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Erol Bulut: 'Hesapta olmayan bir mağlubiyet aldık'

Erol Bulut: 'Hesapta olmayan bir mağlubiyet aldık'

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut açıklama

- Erol Bulut: "Hesapta olmayan bir mağlubiyet aldık"- "40 puanın üzerine çıkmaya çalışacağız" İSTANBUL

Rektör Basın Mensupları 


- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, hesapta olmayan bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti.
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir’e 1-0’lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bulut, yaptıkları küçük hatadan dolayı gol yiyerek mağlup olduklarını ifade ederek, “Bugün Medipol Başakşehir karşısında istemediğimiz mağlubiyet aldık. Kaliteli takımlara karşı oynadığınızda en ufak hatayı iyi değerlendiriyor. Yaptığımız ufak hatadan yediğimiz gol var. İlk yarıda birkaç pozisyon ürettik ama golü bulamadık" şeklinde konuştu.
"40 puanın üzerine çıkmaya çalışacağız" Erol Bulut, ligde kalan 6 haftayı en iyi şekilde değerlendireceklerini söyleyerek, "İkinci yarıda rakibimizin hiçbir pozisyonu kalemizde yok. Biz de çok pozisyona giremedik ama böyle takımlara karşı ürettiğiniz pozisyonların birini değerlendirmeniz gerekiyor. Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray gibi takımlar üst düzey takımlar. Önümüze bakarak çalışmalara devam edeceğiz. 6 maçtan istediğimiz puanları alarak 40 puanın üzerine çıkmaya çalışacağız” açıklamalarını yaptı.
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