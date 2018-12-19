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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Erol Bulut: 'Hedefimiz kupada final oynamak'

Erol Bulut: 'Hedefimiz kupada final oynamak'

E. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un açıklamaları

- Erol Bulut: "Hedefimiz kupada final oynamak" ANKARA

Bild Görece Allah Rektör Basın Mensupları 


- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedeflerinin final oynamak olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ikinci maçında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı Etimesgut Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek ve Son 16 Turu'na yükseldi. Mücadelenin ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin kupada final oynamak olduğunu belirten Bulut, "Kupada istediğimiz sonucu elde ettik. Etimesgut Belediyespor karşısında tur atlamak istiyorduk. Bugün de 2-0'lık galibiyet ile yolumuza devam ediyoruz. Son 16 takıma kaldık. Etimesgut Belediyespor'u tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir takım. İlk yarı bizi çok zorladılar. Üç, dört gol pozisyonuna girdiler. Genç bir takım. Güzel bir statları var. Onlara liglerinde başarılar diliyorum. Biz de yolumuza devam ediyoruz, mutluyuz. Hedefimiz kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek. İnşallah final olur. Süper Lig'de de ikinci sıradayız. Devre arası geliyor yapacağımız transferlerle inşallah umduğumuz hedefe yavaş yavaş yol alacağız. Ancak Avrupa Ligi mi olur? Başka yerde mi? Onu sezon sonu daha net göreceğiz. Hedefimiz üst sıralarda yer alabilmek" ifadelerini kullandı.
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