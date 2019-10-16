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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Erol Bulut: “Futbolcularımızın Mehmetçiğimize selam göndermeleri çok doğal”

Erol Bulut: “Futbolcularımızın Mehmetçiğimize selam göndermeleri çok doğal”

-İdmandan genel ve detay görüntüler

Hafta Sonu Nani Allah Rektör Hazırlık Maçı 

--Erol Bulut'un konuşması

- ANTALYA

- Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, UEFA'nın, A Milli Futbol Takımı oyuncularının "asker selamı"na soruşturma başlatmasına ilişkin, "Futbolcularımızın Mehmetçiğimize selam göndermeleri çok doğal" dedi.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 8. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını bugün akşam yaptığı idmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut’un yönetiminde gerçekleştirilen ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, 3 takım halinde dar alanda yapılan turnuvayla devam etti. Kısa mesafeli koşularla sona eren antrenmana sakatlığı bulunan Lokman Gör ve Juanfran ile Yunanistan Milli Takımı kampında bulunan Bakasetas ve Siopis katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Salih Uçan ise takımdan ayrı çalıştı. Turuncu-yeşilliler Rizespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. “Hedefimiz 3 puan almak” Antrenmandan önce gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, birkaç gün izinin ardından geçen hafta itibariyle antrenmanlara başladıklarını söyledi.

Bulut, “Bir hazırlık maçı oynadık, Ukrayna 1. Lig'de 2. sırada bulunan takımla. Güzel bir maç geçti, 2-2’lik sonuç oldu. Orada az oynayan futbolcularımızın oyun temposuna uyum sağlaması ve diğer eksikliklerimizi görmemiz adına öyle bir hazırlık maçı oldu. Zaten Salı günü itibariyle bu hafta Rizespor maçı hazırlıklarımıza başladık. Bugünkü antrenmanla devam ediyoruz. Birkaç günümüz daha var. Kendimizi en iyi şekilde hazırlamakla ilgili eksikliklerimizi orada aynı şekilde tamamlayacağız. İnşallah hafta sonu oynayacağımız Rizespor maçına çıkıp, hedefimiz 3 puan almak, onu inşallah başaracağız” dedi.
“Bu bizim ülkemize karşı yönelik yanlış yönlendirme” Milli takım oyuncularının Fransa maçında asker selamı vermesinin ardından UEFA’nın başlattığı soruşturmanın sorulması üzerine Erol Bulut şunları söyledi: “Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Doğal olan bir şeyi futbolcularımızı yaptı. Mehmetçiğimize selam göndermeleri çok doğal. Aslında diğer ülkelerde olan hadiseleri de UEFA veya Fransız basını göz önüne getirirse, onlar üzerinden daha net konuşabiliriz. Sadece ülkemize karşı, Milli Takımımıza karşı böyle bir tavırda bulunmaması lazım. Böyle bir şey olmazsa diğer takımları da aynı derecede aynı şekilde soruşturmaları lazım diye düşünüyorum. Zaten bu bizim ülkemize karşı yönelik yanlış yönlendirme. Diğer ülkeleri, diğer insanları yanlış yönlendiriyorlar ama biz doğru olanı yapıyoruz."
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