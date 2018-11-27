Erol Bulut: “Bir hedefimiz var, basit hataları asgariye düşürmemiz lazım”

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- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa maçında yapılan hatalara değinerek, “Bu hataları yapmamamız lazım. Bir hedefimiz var. Bu sene bu basit hataları asgari hale düşürmemiz lazım” dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Erol Bulut, hedeflerinin ilk 10’a girmek olduğunu tekrarladı. Kasımpaşa karşısında bireysel hatalar yaptıklarını belirten Bulut, “İstemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Kendi yediğimiz penaltı golünden sonra zaten Kasımpaşa bu ligin en tempolu takımlarında biri hatta en iyisi olan takım. Erken golü yediğimizde onların işine geldi erken gol atmaları. Biz oyun olarak yüzde olarak bizde kalsa da onların işine gelip kontra ataklara iyi çıkan takım. Onlar iyi değerlendirdi. İlk yarıda ikinci penaltı pozisyonunu kaçırdılar. Atmış olsaydılar belki skor daha da farklı olabilirdi. Bizim de yakaladığımız birkaç kontratak pozisyonumuz oldu ama istediğimiz şekilde bu pozisyonları değerlendiremedik. Nitekim sonucunda mağlup olduk ama kaybettiğimiz bir şey yok. Bu basit hatalardan maalesef dersimizi daha iyi almamız lazım. Sorun basit hata yapan arkadaşlar nedense hemen hemen hep aynı kişiler. O yüzden o arkadaşlarımızın üzerinde antrenmanlarda daha da çok durup, daha iyi çalışmamız gerekiyor. Hiç baskı olmayan arkadaşımız pas hatası yaparak penaltı pozisyonu sonucunda yedik. Bu hataları yapmamamız lazım. Bir hedefimiz varsa ve hedefimiz var. Bu sene bu basit hataları asgari hale düşürmemiz lazım” diye konuştu.

“Guilherme sahada olmuş olsaydı...” Guilherme’nin sakatlığının oyun planlarını bozduğunu da belirten Bulut, şunları söyledi: “Hücum anlamında 7-8 tane gol pozisyonu ürettik. Bunları iyi değerlendiremedik. Tabi Guilherme sahada olmuş olsaydı, Donalt sahada olmuş olsaydı... Bunlar bizim kaliteli futbolcularımız. Diğerleri de kaliteli futbolcu ama biz bu futbolcuları yeni transfer ettiğimizde bir katkıları oldu. Onlar olmuş olsaydı belki oyun daha farklı seyredebilirdi. Yaptığımız basit hataları yapmayacağız. Rakip iyi olabilir kaliteli takım. En azından her şeyini vererek, o basit hataları yapmayarak ancak kaybedebilirsin, kazanabilirsin. Benim tek üzüldüğüm taraf basit hatalar çok fazla yapıyoruz.” “Sonucunu 4-5 gün izne bağlamamamız gerekiyor” Takımın fazla izin yaptığı yönündeki eleştirilere de cevap veren Bulut, "Asıl sorunumuz milli maçlardan önce oluyordu ama onu kırmış olduk Trabzon maçıyla. Milli maçta futbolculara 4 buçuk gün izin verdim, çünkü pazar gününe kadar yeterince zamanımız vardı. Burada takımımızın öncülüğünde günlük çift idmanla bunu gerçekleştirdik ve hazırlık maçı yaptık U-21 takımına karşı. O tempomuzu kaybetmeyelim diye. Hazırlık maçı da tempo olarak çok iyi geçti. İyi bir hazırlığımız oldu. Sonucunu 4-5 gün izne bağlamamamız gerekiyor. Bence biraz da 5-0'ın getirdiği bir rehavet vardı. 3 galibiyet üst üste almamızın rahatlığı vardı. O yüzden lig henüz bitmedi biz sadece 3 maç üst üste kazandık. Durumumuz iyi 4'üncü sıradaydık ama önemli olan sezon sonunda ligi nerede bitireceğiz? İnşallah istediğimiz yerde bitiririz, inşallah şu an olduğumuz yerlerde oluruz. Tabi bu söylemekle olmuyor. Onu antrenmanda çalışarak gerçekleştirmemiz lazım ve hafta sonu oynayacağımız maçlarda tekrar üzerine koyarak antrenmanda çalıştıklarımızı maçta sergilememiz lazım" şeklinde konuştu.

“Üzerinde durarak ilk 10 diyorum” Hedeflerinin ilk 10 olduğunu bir kez daha yineleyen Bulut, “Ben halen söylediğim hedefin arkasındayım. Üzerinde durarak ilk 10 diyorum. Bu önümüzdeki 4 maçın gidişatı çok önemli. Önümüzdeki 4 maç bizim rakiplerimiz, onlardan alacağımız puanlar bizim ilk yarıyı nerede bitireceğimizi gösterecek. Son durak devre arası yapacağımız iyi transferlerle 2. yarı başladığında benim görüşüm ilk 7 hafta süreci çok önemli. Onu iyi atlattığımızda ondan sonra ben inşallah gerçek hedeflerimizden birini açıklayacağım" ifadelerini kullandı. “Onlar da bir çıkış arıyor” Son olarak Akhisarspor maçıyla ilgili konuşan Bulut, “Son oynadığı maçta Bursaspor'a karşı mağlup oldu. Onlar da bir çıkış arıyor. Avrupa liginde bir maçları daha var. Zor bir maç olacak. Hiçbir maç kolay değil, çıkış arayan bir takım onlar da buraya gelecek. Buradan puan almak isteyecekler ama biz 3 puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

