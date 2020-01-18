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18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Erol Bulut: '3 puanı aldığımızdan dolayı mutluyuz'

Erol Bulut: '3 puanı aldığımızdan dolayı mutluyuz'

Erol Bulut'un açıklamaları

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- Erol Bulut: "3 puanı aldığımızdan dolayı mutluyuz"- Erol Bulut, galibiyeti dün doğum günü olan kızına armağan etti ANTALYA

- Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktör Erol Bulut, maçtan önce hedefledikleri 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Alanyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Kayserispor’u 5-1’lik skor ile mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçtan önce hedefledikleri 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Maça iyi başladık ama ondan sonra ilk yarının ortalarında 2-3 tane gol pozisyonu verdik. Çünkü hücum hattıyla savunma arasındaki ara biraz açıldığından iyi kapatamadık. Ondan dolayı da ilk yarı rakibimize 2-3 pozisyon verdik. Tabi kırmızı karttan sonra işimiz daha da kolaylaştı. Daha sonra pas oyununa döndük ve yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik ve nitekim de 5-1’lik galibiyet aldık. Biz ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyorduk ve bunu da başardık. İnşallah bu doğrultuda da bundan sonraki maçlara devam ederiz" şeklinde konuştu.
"Galibiyetimizi doğum günü olan kızıma armağan ediyorum" Alanyaspor’un ligin ikinci yarısındaki hedefleriyle ilgili de konuşan Bulut, "Sezon başında söylediğim sözlerin aynısını söyleyeceğim. Geçen sezonki pozisyondan daha iyi bir pozisyonda bitirmek istiyorum. Bu da ilk 8 içerisinde yer alıyor olabilmek. Daha iyisini yapabilirsek daha iyisini yapmaya çalışacağız. Ayrıca galibiyetimizi dün doğum günü olan kızıma armağan ediyorum" diye konuştu.

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