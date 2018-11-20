Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Erol Bedir: 'Ligde kaçıncı sırasında olduğumuz kimseyi aldatmasın' - KAYSERİ Haberi

Erol Bedir: 'Ligde kaçıncı sırasında olduğumuz kimseyi aldatmasın' - KAYSERİ Haberi

Erol Bedir: "Ligde kaçıncı sırasında olduğumuz kimseyi aldatmasın" - KAYSERİ - Antrenmandan detaylar - Kayseri spor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in açıklaması"Ligde kaçıncı sırasında olduğumuz kimseyi aldatmasın" - Kayseri spor Kulübü Başkanı Erol Bedir: - "Güçlü ve iyi bir takımız. Sezon başında ilk 4 maçta gösterdiğimiz performans ortada"KAYSERİ (AA) - Kayseri spor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçını camia olarak iple çektiklerini ve bu deplasmandan 3 puanla döneceklerini söyledi.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Bedir, milli maç arasında takımın iyi çalıştığını belirtti.
Bedir, "Bize göre uzun bir ara oldu. Son maçta mağlup olduğumuzdan dolayı bir an evvel maça çıkma isteğindeyiz." dedi.
Kayseri spor'un gücünü devre arasına kadar oynayacakları 5 maçta göstereceklerini ve yeniden ligde iddialı hale geleceklerini ifade eden Bedir, şunları kaydetti:"Bu arada bir kaç sakat oyuncumuz vardı, onların düzelmesini bekledik. Her şey aşağı yukarı beklediğimiz gibi gidiyor. Takımın morali, keyfi çok iyi. İki sakat oyuncumuz tekrar aramıza dönüyor. Bu maçta olmasalar bile Trabzonspor maçında mutlaka sahada olacaklar. Bütün bunların hepsi bir yana elimizdeki oyuncularla gidip Alanya'da 3 puanı alıp gelmek mecburiyetimiz var. Ligde kaçıncı sırasında olduğumuzu biliyoruz ama bu kimseyi aldatmasın, spor kamuoyu da buna çok dikkat etmesin. Biz güçlü ve iyi bir takımız. Sezon başı ilk 4 maçta gösterdiğimiz performans ortada. Alanya maçıyla yüzde 70 eski gücümüze kavuşuruz. Daha sonra Trabzonspor maçında da yüzde 100 hazır hale geliriz diye düşünüyorum. Son 5 maçımızda alacağımız puanlarla devre arasına iyi bir yerde, hedefi olan bir takım olarak gireriz diye düşünüyorum." - AntrenmanTeknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.
Dar alanda kontrol pas oyunuyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.Ülkesinin milli takım kampında sakatlanan Ukraynalı futbolcu Artem Kravets, antrenmana katılmadı.

Takım Kampı Devre Arası Milli Takım Milli Maç Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel KarelerTürkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel Kareler
Ve Arda Turan KonuştuVe Arda Turan Konuştu
Hamza Hamzaoğlu Kimdir?Hamza Hamzaoğlu Kimdir?
Beşiktaş - Sivasspor Maçından KarelerBeşiktaş - Sivasspor Maçından Kareler
Fenerbahçe - Alanyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Alanyaspor Maçından Kareler
Kayserispor - Galatasaray Maçından KarelerKayserispor - Galatasaray Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı