Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Erol Bedir: 'İnşallah umduğumuzu buluruz'

Erol Bedir: 'İnşallah umduğumuzu buluruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in konuşması

Allah 

-Kayserisrpo Başkanı Erol Bedir'in açıklamaları

- Erol Bedir: "İnşallah umduğumuzu buluruz"- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik: "Kayserispor şehrin takımı" KAYSERİ

- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayserispor’u ziyaret etti. Başkan Çelik, Kulüp Başkanı Erol Bedir ile birlikte Kayserispor için destek çağrısında bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, tesislerdeki kısa açıklamasında, gerçekleştirilen Kayserispor Zirvesi ile ilgili konuşarak, "Toplantıda kısa, orta uzun vadede neler yapabilirizin fikir teatisinde bulunduk. Acil olan desteği nasıl tedarik edebiliriz konusunda teklifler oldu. Bu teklifler doğrultusunda yapacağımız çalışmalardan önümüzdeki günlerde netice almayı umut ediyoruz. Kayserispor şehrin takımı. Hepimiz elbirliği ile takımımızı layık olduğu yere getirirsek şehrin marka değeri yükselir" dedi.
Erol Bedir: "İnşallah umduğumuzu buluruz" Kayserispor Başkanı Erol Bedir de önemli olanın şehrin tüm dinamiklerini ayağa kaldırmak olduğunu ifade ederek, "Bunu başardığımıza inanıyorum. En azından gönüllerinin bizimle olması mutlu etti. Bunun önümüzdeki günlerde sinerji oluşturarak hem sportif hem de maddi anlamda Kayserispor'u düze çıkaracağına inanıyorum. Bu inançla yola devam ediyoruz. İnşallah umduğumuzu buluruz" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Beşiktaş - Sivasspor Maçından KarelerBeşiktaş - Sivasspor Maçından Kareler
Fenerbahçe - Alanyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Alanyaspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı