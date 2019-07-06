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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Erol Bedir’den transfer müjdesi Haberi

Erol Bedir’den transfer müjdesi Haberi

Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in açıklamaları

- - Kayserispor Başkanı Erol Bedir:- "Gelecek hafta 3-4 transferin ismini açıklayacağız" KAYSERİ

İstikbal Dera Bild Şili 


- İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, gelecek hafta içi transferde 3-4 yeni ismi açıklayacaklarını ifade etti.
Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu için topbaşı yapan İstikbal Mobilya Kayserispor’da transfer çalışmaları sürüyor. İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, "2019-2020 sezonu başta Türk futboluna ve Kayserispor’umuza hayırlı olsun. Kazasız, belasız oyuncularımız sakatlanmadan ve hiçbir takımın oyuncuları sakatlanmadan, adaletli bir lig temenni ediyorum. Sadece futbolun konuşulduğu bir lig olsun istiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu’na, Merkez Hakem Kurulu’na ve diğer kurullara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
"Önümüzdeki hafta 3-4 oyuncuyu açıklamış oluruz" Sarı-kırmızılı takımdaki sayısal eksikliğin giderileceğini ve önümüzdeki hafta içi yerli ve yabancı 3-4 ismi daha açıklayacaklarını belirten Başkan Erol Bedir, "Sezon bitiminde biraz dinleneceğimizi zannettik ancak spor böyle bir şey. Hiçbir gün, bir saat dinlenmeden, farklı farklı meseleler ile uğraşarak buraya geldik. Sezonu tamamladıktan sonra Genel Kurul süreci yaşadık. Genel kurulu tamamladıktan sonra hocamızla anlaştık. Hocamızın vermiş olduğu rapor doğrultusunda Kayserispor’umuza faydalı olacak hem futbol açısından hem de kişilik olarak bize uyum sağlayacak arkadaşlarımızın listesini belirledik. 2 arkadaşımızı aramıza kattık. Önümüzdeki hafta içi yerli ve yabancı olmak üzere 3-4 ismi daha açıklamış oluruz. Hemen hemen her mevkiden oyuncu gitti. Takviye yapacağımız mevkiler belli. Yetiştirebildiğimiz kadar oyuncuları Kayseri’deki çalışmalarımıza yetiştireceğiz. Hepsi Kayseri’ye gelecekler, imzalarını burada atacaklar" diye konuştu.

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