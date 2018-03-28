Ermenilerin katlettiği Azerbaycanlılar anılıyor - BAKÜ

- Programdan detaylarErmenilerin katlettiği Azerbaycanlılar anılıyor - Azerbaycanlı dini liderler, dünya dini liderlerine, parlamentolara ve uluslararası kurumlara gönderilmek üzere ortak bildiriye imza attıBAKÜ (AA) - Azerbaycanlı dini liderler, Ermenilerin 1918 yılında düzenlediği ve yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiği saldırıların 100. yılı nedeniyle ortak bildiri imzaladı.Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresinde (KMİ), "31 Mart Azerbaycanlılar Soykırım Günü" anma etkinliği düzenlendi. Etkinlik sonrasında KMİ Başkanı Allahşükür Paşazade, Azerbaycan Rus Ortodokslarının dini lideri Aleksandr, Dağ Yahudilerinin dini lideri Melih Yevdayev ve Alban Udi Hristiyan Cemaati lideri Robert Mobili, dünya dini liderlerine, parlamentolara ve uluslararası kurumlara gönderilmek üzere ortak bildiriye imza attı.31 Mart 1918 olaylarının, Dağlık Karabağ ve etrafındaki illerin işgalinin ve Hocalı Katliamı'nın hatırlatıldığı bildiride, Ermenilerin son 200 yılda Azerbaycanlılara karşı düzenledikleri katliam ve saldırıların siyasal ve hukuki değerlendirilmesinin yapılması çağrısında bulunuldu. - "Türk şehitleri unutmayın"KMİ Başkanı Paşazade, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bakü 'nün 1918'de Kafkas İslam Ordusu tarafından kurtarıldığını hatırlattı.Paşazade, "O dönemlerde bizimle birlikte kardeş Türk halkının çok evladı şehit düştü. Allah onlara rahmet eylesin. Hocalı ve Karabağ şehitlerini, vatan için canlarını feda eden insanları hatırladığımızda Türk kardeşlerimizi unutmayalım, onlar için de dua edelim." şeklinde konuştu. - 31 Mart 1918 olaylarıÇarlık Rusyası'nın son dönemlerinde, daha önceden Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerine yerleştirilmiş olan Ermeniler, otorite boşluğundan da faydalanarak çevre köy ve kasabalardaki Azerbaycanlıları katlederek topraklarını ele geçirmeye başladı. 1905 yılından itibaren örgütlenen ve silahlanan Ermeniler, başta Bakü olmak üzere tüm bölgelerde karışıklar çıkararak Azerbaycanlıları yıldırma politikası yürüttü.Rusya'da 1917 yılında yapılan devrimin ardından Bakü 'de yönetimi ele geçiren Bolşeviklerin Ermeni lideri Stepan Şaumyan'ın da desteğini alan Ermeni ve Bolşevik çeteleri, Azerbaycanlılara karşı saldırıları artırdı. 1918 yılının 30 Mart ve 3 Nisan tarihleri arasında Bakü , Şamahı, Kuba, Haçmaz, Lenkeran, Hacıkabul, Salyan, Zengezur, Karabağ, Nahçıvan ve diğer bölgelerde Ermeni ve Bolşevik çeteler 50 bin Azerbaycanlıyı katletti.Ermenilerin katliamı, Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın talimatıyla kurulan Kafkas İslam Ordusunun Azerbaycan'a yardıma gelmesi ve ülkeyi çetelerden temizlemesiyle son buldu. Azerbaycan'da 1918 yılında Ermeniler tarafından uygulanan mezalim ve katliam "soykırım" olarak kabul ediliyor ve dünyaya anlatılması için çeşitli çalışmalar yürütülüyor.Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, 1998 yılında imzaladığı kararname ile 31 Mart'ın, "Azerbaycanlılar Soykırım Günü" olarak anılmasına karar vermişti.